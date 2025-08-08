, , ,

Décès de Boualem Rabia : message de condoléances de Ferhat Mehenni

Un poète s’en est allé
Boualem Rabia, un poète bilingue (kabyle, français), un amusnaw et un amoureux de la culture kabyle, vient de tirer sa révérence. Le membre du groupe mythique Yugurten, le collaborateur de Mammeri, le féru des belles lettres kabyles est emporté par la maladie.
Un homme courageux et simple que tout Iɛeẓẓugen (Azazga) et ses environs connaissaient.
Je rends hommage à l’homme et ses valeurs, à celui qui applaudissait à chaque pas en avant fait par la Kabylie pour la reconquête de ses droits légitimes.
Nous sommes très nombreux à être inconsolables de ton départ.
Ferhat Mehenni
Président de l’Anavad

