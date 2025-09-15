Décès du frère de Malek At Lhusin : message de condoléances de Ferhat Mehenni

EXIL (SIWEL) — Au nom des militants et sympathisants du MAK et de l’Anavad, le président Ferhat Mehenni adresse un message de condoléances à notre camarade Malek Benhamouche suite au décès de son grand frère :

« Notre frère de combat politique Malek At Lhusin (Benhamouche) vient de perdre son frère aîné Tufiq.

Nous partageons sa douleur et lui présentons toutes nos condoléances.

Nous l’assurons de notre solidarité militante.

Que son frère repose en paix.

Ferhat Mehenni »

Malek At Lḥusin, militant indépendantiste kabyle condamné en mai 2023, par contumace, à 20 ans de prison ferme par la junte algérienne, a annoncé la nouvelle en fin de matinée sur son compte Facebook, : « Je viens juste de perdre mon grand frère Benhamouche Toufik je suis choqué par ta disparition

Je ne peux même pas te voir pour la dernière fois

Dda toufik

Sgunfu di talwit

Tawacultt-ik d-lamana a dadda »

