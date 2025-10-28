Message de félicitations et de soutien du MAK au Congrès Mondial Amazigh

Au nouveau président du Congrès Mondial Amazigh,

M. Nasser Abouzakhar,

et à l’ensemble du Comité exécutif nouvellement élu.

Azul fell-awen,

Le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK) adresse ses vives félicitations au Congrès Mondial Amazigh à l’issue de son 9ᵉ congrès tenu à Tassurt-Mugadir (Essaouira, Maroc), ainsi qu’à son nouveau président, M. Nasser Abouzakhar, pour son élection à la tête de cette institution pan-amazighe.

Nous saluons le climat de fraternité, de lucidité et de responsabilité dans lequel se sont déroulés les travaux, malgré un contexte marqué par les pressions.

Ce congrès témoigne de la maturité du mouvement amazigh et de la résilience de nos peuples face à toutes les formes d’oppression et de dénégation.

Le MAK réaffirme sa disponibilité à œuvrer en concertation et en solidarité avec le CMA pour la défense des droits inaliénables des peuples amazighs, en particulier le droit à l’autodétermination du peuple kabyle, conformément aux principes universels des droits des peuples autochtones.

Nous espérons que ce nouveau mandat sera celui d’un renforcement de la coopération et de la solidarité entre les différents peuples amazighs

Enfin, le MAK reste disponible pour des actions concertées avec le Congrès Mondial Amazigh dont le combat pacifique et les valeurs de dignité, de liberté et de justice continuent d’inspirer et d’honorer l’ensemble des mouvements amazigh.

Vive la fraternité Amazighe,

Vive la Kabylie libre et indépendante

Exil, le 27 octobre 2025

Reza At Sɛid

Bureau exécutif général

Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK)

SIWEL 281517 OCT 25