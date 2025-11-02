La Kabylie en marche vers sa consécration historique : cap sur le 14 décembre

Nous saluons l’achèvement, dans la sérénité et la rigueur, de la première phase du processus préparatoire à la déclaration d’indépendance de la Kabylie, une étape décisive, couronnée par l’adoption à l’unanimité de la résolution portant déclaration d’indépendance lors du congrès extraordinaire du MAK et de la plénière extraordinaire du parlement kabyle, suivie de la promulgation de la loi qui en consacre la portée institutionnelle.

Ce moment fondateur marque l’entrée de la Kabylie dans une ère nouvelle, où la légitimité du droit rejoint celle de l’histoire. L’unanimité exprimée traduit bien plus qu’une adhésion, elle incarne une vision collective, celle d’un peuple conscient de sa responsabilité envers lui-même et envers le monde.

La publication du document de référence sur la déclaration d’indépendance de la Kabylie vient parachever cette première étape. Il enracine la démarche kabyle dans la cohérence historique, politique et juridique, en précisant ses fondements doctrinaux et ses contours diplomatiques à la lumière du droit international.

À l’heure où s’ouvre la deuxième étape, celle de la préparation de la journée du 14 décembre 2025, date de la proclamation solennelle de la déclaration d’indépendance, nous réaffirmons notre détermination absolue à faire de cette journée un moment d’unité nationale, de solidarité militante et de maturité politique.

Nous avons d’ores et déjà engagé tous nos moyens humains pour garantir la pleine réussite de cette journée historique. la Kabylie s’apprête à vivre un moment de vérité à la mesure de son histoire et de ses aspirations.

Le 14 décembre ne sera pas seulement un acte de proclamation, mais une affirmation de continuité historique : la Kabylie s’y présentera au monde en tant que nation debout, forte de ses valeurs, de son droit et de son projet d’avenir.

Nous exprimons notre reconnaissance la plus profonde à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l’édification de cette œuvre collective. Leur engagement, leur sens du devoir et leur fidélité à la cause nationale ont permis d’ancrer cette démarche dans une trajectoire irréversible.

Le 14 décembre, la Kabylie se lèvera devant le monde pour rappeler qu’aucune force ne saurait suspendre la marche d’un peuple vers la lumière de sa liberté.

Hanafi Ferhouh,

Premier ministre du Gouvernement kabyle en Exil (Anavad)

