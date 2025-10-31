Publication du Document de Référence sur la Déclaration d’Indépendance de la Kabylie

Le Document de Référence sur la Déclaration d’Indépendance de la Kabylie est désormais accessible à tous.

Ce texte n’est pas un simple écrit politique : c’est la charpente intellectuelle et juridique d’une liberté en marche, le fruit d’une vision collective qui fait dialoguer la mémoire, la raison et l’espérance.

Rédigé avec rigueur, il expose les fondements historiques, juridiques et diplomatiques de la Déclaration d’indépendance de la Kabylie.

Mais au-delà de son contenu, il incarne une affirmation solennelle, celle d’un peuple décidé à exister par lui-même, dans la dignité, la paix et le respect du droit.

Le document de référence éclaire la voie entre la renaissance et la reconnaissance, entre la légitimité proclamée et la souveraineté assumée.

Il invite chaque Kabyle, où qu’il se trouve, à comprendre le sens profond du moment que vit la Kabylie : un moment de vérité, de maturité et de destin partagé.

En le rendant public, le gouvernement kabyle en exil honore la mémoire de ceux qui ont rêvé d’une Kabylie libre et tend la main à ceux qui la bâtiront. Ce texte relie les générations, celles du combat, de la conscience et de la souveraineté.

Ce document est désormais mis à la disposition de tous, librement téléchargeable, afin que chacun puisse lire, comprendre et s’approprier le projet national kabyle dans toute sa dimension politique et morale.

A partager, commenter…. sans modération

SIWEL 312030 OCT 25