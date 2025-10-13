Edito de Siwel : Paix à Gaza et les Accords d’Abraham

EDITO (SIWEL) — Les accords de paix sur Gaza sont en cours de signature, marquant la fin de la guerre et le retour décisif de la diplomatie. À coté de ce tournant, un rapprochement historique s’esquisse entre l’État d’Israël, dirigé par Benyamin Netanyahou — au plus haut dans les sondages — et l’Indonésie, le plus grand pays musulman du monde.

Cet événement ouvre une ère nouvelle dans les relations internationales. Il dépasse le cadre strictement bilatéral entre Israéliens et Palestiniens pour inscrire le Proche-Orient dans une nouvelle dynamique faite de concorde, de stabilité et de coopération multidimensionnelle.

Dans ce contexte, les Accords d’Abraham apparaissent plus que jamais comme la solution la plus tangible pour l’avenir de la région MENA.

Conçus d’abord dans une perspective stratégique, ils prennent aujourd’hui une dimension politique, morale et civilisationnelle, en redéfinissant les liens entre Israël et le monde musulman. Ils témoignent de la capacité des peuples à construire un avenir fondé sur la raison, le dialogue et la paix durable.

Cette ligne pragmatique et pacifique a toujours été celle défendue avec constance par le président Ferhat Mehenni, avant, pendant et après la guerre de Gaza.

Fidèle à une vision humaniste, il salue la voie du dialogue et l’esprit des Accords d’Abraham comme le laboratoire salvateur de la paix et de l’intelligence des peuples.

Puissent ces Accords apporter la paix, la reconnaissance et la liberté au peuple kabyle pour devenir un facteur de sécurité, de stabilité et de coopération régionale et internationale.

Puissent ces Accords apporter dans un premier temps la liberté aux otages kabyles qui souffrent en silence dans les geôles algériennes.

Il n’est pas interdit de rêver au moment où la dictature des Mollahs humiliée vient de céder sur l’exigence des femmes iraniennes d’en finir avec l’obligation du port du voile.