Évasion de Nacer Eldjen : « les luttes entre clans au sommet de l’État algérien ne nous concernent pas » (Le Président)

Le président du Gouvernement kabyle en exil (Anavad), Ferhat Mehenni, a réagi ce samedi 20 septembre à l’évasion du général-major Abdelkader Haddad, plus connu sous le nom de Nacer Eldjen. L’ancien patron des services algériens, tombé en disgrâce et placé en résidence surveillée, aurait réussi à s’enfuir.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Ferhat Mehenni a affirmé que cette fuite pourrait annoncer « une guerre ouverte entre factions claniques de la junte militaire ». Il rappelle que la Kabylie ne doit pas se laisser entraîner dans ces luttes internes : « Les luttes entre clans au sommet de l’État algérien ne nous concernent pas », a-t-il insisté.

Le leader kabyle a également souligné que la priorité devait rester « la libération politique de la Kabylie et celle de ses enfants emprisonnés », rappelant que le peuple kabyle n’avait « pas à servir de chair à canon » dans une bataille de pouvoir qui ne vise pas son émancipation.

Par ailleurs, le leader Kabyle estime que la situation risque de déboucher sur un affrontement violent entre « loyalistes » et « insurgés », jusqu’à l’élimination de l’un des deux camps.

Dans sa déclaration, le président de l’Anavad a conclu en réitérant son appel à la « liberté pour les prisonniers politiques » et à la « liberté pour le peuple kabyle ».