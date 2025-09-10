Île-de-France – deux nouveaux lieux au nom de Matoub et Idir seront inaugurés en septembre

PARIS (SIWEL) — Le samedi 20 septembre 2025 à 11h, la ville de Drancy en Seine-Saint-Denis rendra hommage au chanteur et poète kabyle Lounès Matoub en inaugurant une plaque portant son nom. La cérémonie se tiendra au groupe scolaire Roger Salengro, situé au 126 rue Roger Salengro, en présence de Madame Nadia Matoub, veuve de l’artiste assassiné pour ses idées le 25 juin 1998. L’événement est organisé par le Conseil municipal de Drancy et les conseils d’administration de l’OPH et de Séquano, représentés par Farid Amari, directeur général de l’OPH de Drancy, Aude Lagarde, maire de Drancy et conseillère départementale de Seine-Saint-Denis, Michel Lastapis, président de l’OPH de Drancy, ainsi que Pascal Popelin, directeur général de Séquano.

Dans le même élan de mémoire, la ville de Massy (Essonne) inaugurera, le samedi 13 septembre 2025 à 14h, une salle portant le nom d’Idir au sein de son nouveau Conservatoire Opéra, situé 1 Place de France. L’événement est organisé par la municipalité de Massy et l’Association franco-berbère de l’Essonne. Ainsi, le chantre de la Kabylie éternelle, disparu en 2020, verra son nom résonner dans un lieu de culture et de transmission, comme un souffle immortel inscrit dans les murs.

Ces hommages s’inscrivent dans une longue série de reconnaissances rendues à la Kabylie en France. Depuis 2008, une rue du 19ᵉ arrondissement de Paris porte le nom de Lounès Matoub. Arcueil, Champigny-sur-Marne et bien d’autres communes ont suivi le même chemin. À ce jour, vingt-quatre villes françaises ont donné le nom de Lounès Matoub à des espaces publics, transformant son héritage en autant de pierres dressées contre l’oubli.

L’écho a franchi l’Atlantique. Au Québec, la mémoire kabyle a pris racine dans l’espace public. La ville de Laval a baptisé il y a des années un parc entier du nom de la Kabylie, le Parc de la Kabylie, véritable îlot de mémoire au cœur de l’exil. Plus récemment, en août 2025, la municipalité de Longueuil a honoré le peuple kabyle en donnant le nom de Rue de la Kabylie à une grande artère de la ville. Ces gestes, portés par la diaspora et gravés par les municipalités québécoises, sont des reconnaissances éclatantes.

De Drancy à Massy, de Laval à Longueuil, la Kabylie inscrit ses poètes, ses héros et son nom dans le béton, le marbre et la mémoire collective. Lounès Matoub et Idir, chacun à leur manière, sont devenus des phares pour leur peuple et pour l’humanité. Ils éclairent la route d’un pays Kabyle majestueux et jamais soumis.

OB,

