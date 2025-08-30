Journée mondiale du drapeau fédéral amazigh : un symbole de liberté et de résistance

Tamurt Taqvaylit (Siwel), 30 août 2025 – Aujourd’hui, les peuples amazighs à travers le monde célèbrent la Journée mondiale du drapeau fédéral amazigh, un emblème qui incarne la liberté, la résistance et leur parenté et leur fraternité. Il les fédère.

Le drapeau amazigh a été officiellement adopté le 30 août 1997 aux îles Canaries, lors du premier Congrès mondial amazigh à Tafira, aux Iles Canaries. Depuis, cette date est devenue un moment de mémoire et de communion entre les millions d’Amazighs, vivant en Afrique du Nord et dans la diaspora.

Conçu au début des années 1980 par Bessaoud Mohand Arav, de l’Académie berbère, le drapeau est composé de trois bandes horizontales et d’un symbole central :

– Le bleu représente la mer Méditerranée et l’océan Atlantique.

– Le vert symbolise les montagnes et la nature.

– Le jaune évoque le désert du Sahara.

– Au centre, la lettre “ⵣ” (Aza), en rouge, incarne l’homme libre (Amazigh) et le sang versé pour la dignité et la liberté.

En ce 30 août, la célébration du drapeau amazigh rappelle l’identité de peuples enracinés de Siwa en Égypte jusqu’aux îles Canaries, de la Kabylie jusqu’aux Touaregs du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Cet étendard unit une vaste aire culturelle et linguistique, au-delà des frontières héritées du colonialisme en Afrique du Nord.

Mais ce symbole de liberté reste combattu par certains pouvoirs. En Algérie, des militants et citoyens kabyles ont été arrêtés et emprisonnés pour avoir porté ce drapeau lors de manifestations pacifiques. Il est vrai qu’avant 2015, c’est lui qui faisait office de drapeau kabyle, avant l’adoption par voie électorale de l’actuel emblème national kabyle. Ces répressions témoignent de la persistance d’un pouvoir qui refuse encore de reconnaître pleinement la Kabylie et son identité.

Aux côtés du drapeau amazigh, flotte aussi le drapeau kabyle, porteur d’une identité propre et d’une aspiration à l’autodétermination. Ensemble, ces deux drapeaux incarnent la dignité, la culture et la liberté d’un peuple qui continue de résister et d’espérer.

MB SIWEL 302055 AOU 25

KAB68777 1 G 379 20250830 22:04 UTC+1 FRA/SIWEL-RC1719