Kabylie–Israël : Ferhat Mehenni révèle la plantation d’un olivier de l’amitié en Kabylie

EXIL (SIWEL) — Invité de la chaîne de télévision francophone israélienne Tandem TV, le président Ferhat Mehenni a révélé qu’un olivier portant le drapeau israélien avait été planté en Kabylie, en réponse à celui planté en mars 2025 sur le plateau du Golan pour sceller l’amitié entre les peuples kabyle et israélien. Un geste de réciprocité hautement symbolique, dont les images doivent être rendues publiques, selon le président kabyle.

Interrogé par le jiornaliste William Zerbib sur les relations entre la Kabylie et Israël, Ferhat Mehenni, fondateur du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), a tenu à remercier les initiateurs de la plantation d’un olivier dans le Golan, avant d’annoncer qu’un geste similaire avait été accompli en Kabylie.

« D’abord, merci à ceux qui ont planté un olivier en Israël pour la Kabylie. Sachez que nous avons fait la réciproque », a-t-il déclaré.

« Un olivier, avec le drapeau israélien, a été planté en Kabylie », a précisé Ferhat Mehenni, refusant toutefois d’en révéler l’emplacement. Il a annoncé que les photographies et vidéos de cette plantation seraient rendues publiques.

Cette initiative fait écho à la cérémonie de mars 2025, au cours de laquelle un olivier avait été planté dans le Golan en présence de participants israéliens, américains, australiens et français, pour symboliser l’amitié entre les peuples kabyle et israélien.

Dans son intervention diffusée par SIWEL, l’un des participants avait notamment évoqué les valeurs démocratiques, les aspirations communes à la liberté et à la paix ainsi que les luttes contre la haine et le déni d’existence.

Au cours de ce même entretien sur Tandem TV, Ferhat Mehenni est également revenu sur l’engagement de l’ancien ministre israélien Ayoub Kara au service de la diplomatie kabyle. Il a expliqué attendre de lui un renforcement des relations internationales et de la visibilité médiatique de la cause kabyle.

Par ces déclarations, le président kabyle inscrit la plantation de cet olivier dans la continuité des gestes d’amitié entre les deux peuples, désormais symbolisés par deux arbres plantés de part et d’autre de la Méditerranée.

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À revoir : Golan : un olivier pour sceller l’amitié entre la Kabylie et Israël — SIWEL, 22 mars 2025

Voir l’émission dans son intégralité sur la chaîne Tandem : https://www.youtube.com/watch?v=Z3qcfKZasgY