Le Parlement kabyle élit son Bureau pour la législature 2026-2031

EXIL (SIWEL) — Réuni en séance plénière extraordinaire, samedi 7 novembre 2026, l’Imni Aqvayli (Parlement kabyle) a procédé à l’élection de son Bureau pour la législature 2026-2031. Le scrutin, vote à main levée, majorité absolue requise et double comptage des voix, organisé conformément au Règlement intérieur, a reconduit le président Hamid At Ali Ukadi (Hamid Gherab) et les trois vice-présidents sortants. Cette nouvelle législature s’ouvre sous le signe de la continuité institutionnelle, avec pour priorités affichées le renforcement de la diplomatie parlementaire et l’avancement du projet d’indépendance de la Kabylie sur la scène internationale.

Siwel publie ci-dessous l’intégralité du communiqué officiel de l’Imni datant du 8 novembre 2026.

IMNI AQVAYLI – PARLEMENT KABYLE

COMMUNIQUÉ

Élection du Bureau de l’Imni Aqvayli – Législature 2026-2031

Le 8 novembre 2026

Réunie en séance plénière extraordinaire le samedi 7 novembre 2026, en visioconférence, l’Imni Aqvayli (Parlement Kabyle) a procédé à l’élection de son Bureau pour la législature 2026-2031. Cette séance était exclusivement consacrée à ce scrutin. Elle s’est déroulée conformément au Règlement intérieur : présidence de séance assurée par le doyen d’âge, assisté du plus jeune des parlementaires, vote à main levée, majorité absolue requise et double comptage des voix.

Sont élus :

• Président de l’Imni Aqvayli : Mas Hamid At Ali Ukadi (Hamid Gherab), réélu pour toute la durée de la législature.

• Vice-présidente chargée de l’Europe : Massa Tawes At Zmenzer, réélue.

• Vice-président représentant la Kabylie : Mas Yidir At Lmihuv, réélu.

• Vice-président chargé de l’Amérique du Nord : Mas Naser At Sliman, réélu.

Dans son allocution, le Président réélu a remercié les parlementaires pour leur confiance. Il les a invités à être une force de proposition afin de faire avancer le projet d’indépendance de la Kabylie sur la scène internationale et de renforcer la diplomatie parlementaire. Il a également nommé Mas Ravah coordinateur des travaux de l’Imni Aqvayli.

L’Imni Aqvayli félicite l’ensemble des élus et réaffirme son engagement au service de la Nation kabyle. Comme l’a rappelé le Président, le véritable travail commence désormais.

Pour le Bureau de IMNI AQVAYLI

Exil, le 8 novembre 2026

SIWEL 082245 NOV 26