La résolution finale du congrès extraordinaire du MAK

AFRANIMAN I TMURT N IQVAYLIYEN

MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE

MAK CONGRÈS EXTRAORDINAIRE DU MAK – 19 OCTOBRE 2025

RÉSOLUTION FINALE

Réunis en Congrès extraordinaire le 19 octobre 2025, à Paris, en présence du Président du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie et du Gouvernement kabyle en exil, des membres de l’Anavad, des cadres des différentes structures du Mouvement ainsi que des délégués des coordinations régionales, représentants légitimes des militants du MAK.

Après examen du projet de Déclaration d’indépendance, des rapports politiques et juridiques, et à la lumière des débats ouverts et transparents tenus lors des différents précongrès extraordinaires tel qu’exprimés par les délégués officiels, le Congrès extraordinaire du MAK, après délibération, approuve à l’unanimité la Déclaration d’indépendance de la Kabylie présentée par le Gouvernement kabyle en exil.

Le Congrès extraordinaire donne mandat officiel au Président et au Gouvernement kabyle en exil de proclamer solennellement l’indépendance de la Kabylie à la date du 14 décembre 2025 et d’engager toutes les démarches politiques, diplomatiques et institutionnelles nécessaires à la reconnaissance internationale du Gouvernement kabyle en exil et de l’État kabyle indépendant.

Adoptée à Paris, le 19 octobre 2025

Pour le Congrès extraordinaire du MAK

SAB Amar Khodja

Président du congrès extraordinaire

Yuva Iazzuguen

Secrétaire du Congrès extraordinaire

SIWEL 201408 OCT 25