Publication vendredi du document de référence sur la déclaration d’indépendance de la Kabylie

EXIL (SIWEL) — L’Agence Kabyle d’Information SIWEL annonce la publication officielle, demain vendredi, du document de référence sur la déclaration d’indépendance de la Kabylie qui sera proclamée le 14 décembre prochain.

Élaboré à travers une large démarche de recherche, de concertation et d’expertise, ce document expose avec clarté et rigueur la vision, la légitimité et les fondements de la démarche de déclaration d’indépendance de la Kabylie.

Plus qu’un texte explicatif, il s’agit d’un repère politique et historique, conçu pour éclairer les institutions, la diaspora et l’opinion internationale sur le sens profond du processus souverainiste kabyle. Il vient donner une cohérence globale à une démarche longtemps mûrie dans la discrétion, mais désormais assumée sur la scène internationale.

Selon une source officielle du Gouvernement kabyle en exil, ce document « trace la voie entre la renaissance et la reconnaissance, entre la légitimité proclamée et la souveraineté en marche ».

Il sera mis à la disposition du public en accès libre sur les canaux officiels du gouvernement kabyle.

Un document attendu, structurant, et appelé à devenir une référence pour l’avenir national kabyle.

Rédaction Siwel

SIWEL 302030 OCT 25