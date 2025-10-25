Le Parlement kabyle adopte à l’unanimité la résolution et le projet de loi sur la Déclaration d’indépendance de la Kabylie

EXIL (SIWEL) — Dans un communiqué rendu public ce vendredi, l’IMNI Aqvayli (Parlement kabyle) a annoncé avoir franchi une étape historique en adoptant à l’unanimité la loi portant Déclaration d’indépendance de la Kabylie.

Une séance plénière extraordinaire du législatif sur saisine de l’exécutif

Saisi par le Premier ministre du Gouvernement kabyle en exil, le Parlement a tenu une séance plénière extraordinaire consacrée à l’examen et à l’adoption de ce texte fondateur. Selon le communiqué, les débats ont été « approfondis » et marqués par « des amendements substantiels », reflétant la maturité et le sérieux du processus législatif kabyle.

Proclamation prévue le 14 décembre 2025

La loi adoptée prévoit que la proclamation solennelle de la déclaration d’indépendance de la Kabylie sera faite le 14 décembre 2025 par le Président de l’Anavad. Par ce vote, l’Imni Aqvayli réaffirme le droit légitime du peuple kabyle à la liberté et à l’autodétermination.

Réaction du Premier ministre kabyle

Le Premier ministre kabyle, Hanafi Ferhouh, a salué « un moment décisif dans l’histoire du peuple kabyle », soulignant que « la Kabylie s’affranchit aujourd’hui d’une étape cruciale de son chemin vers la souveraineté », ajoutant que « cette nouvelle orientation, portée collectivement par l’ensemble des institutions et des forces vives de la nation, est le fruit d’un travail de collaboration exemplaire. C’est cette unité, construite dans l’effort et la responsabilité, qui fait aujourd’hui notre véritable force. »

Promulgation et publication au Journal officiel imminentes

Selon les informations confirmées par Siwel, la loi portant Déclaration d’indépendance de la Kabylie a d’ores et déjà été promulguée par le Président de l’Anavad. Sa publication au Journal officiel du Gouvernement kabyle en exil est prévue dans les prochaines heures.

SIWEL 251129 OCT 25