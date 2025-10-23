Le Parlement Kabyle en session extraordinaire pour examiner la Déclaration d’indépendance de la Kabylie

Communiqué de l’Imni, le Parlement kabyle :

Un pas historique vers la liberté.

Une étape décisive pour la nation kabyle vient d’être franchie. Suite au Congrès extraordinaire du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK) et face à la perspective de la Déclaration d’indépendance du 14 décembre 2025, portée par le Gouvernement kabyle en exil (Anavad), l’Histoire du peuple kabyle s’accélère.

Le Premier ministre de l’Anavad Mas Hanafi Ferhouh a officiellement demandé au Parlement (Imni Aqvayli) de se réunir en session extraordinaire demain vendredi 24 octobre 2025

L’objectif de cette assemblée est clair et fondamental : examiner, parfaire et adopter le texte qui proclamera l’indépendance de la Kabylie.

Le Bureau du Parlement a immédiatement approuvé cette convocation. Nous nous mobilisons maintenant, pour préparer cette séance capitale, qui écrira les premières pages de l’avenir de la Kabylie libre.

Le chemin vers la souveraineté est devant nous. Ensemble, préparons-nous à y inscrire, par la volonté de notre Parlement, la naissance officielle de notre République.

Vive la Kabylie libre.

SIWEL 231508 OCT 25