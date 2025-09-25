MAK : Appel aux rassemblements des 26 et 28 septembre 2025

ⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵝⵎⵓⵔⵝ ⵏ ⵢⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ AMUSSU I UFRANIMAN N TMURT N YIQVAYLIYEN MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE

POUR LE DROIT À L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE,

POUR LA LIBÉRATION DE NOS PRISONNIERS.

Appel aux rassemblements des 26 et 28 septembre 2025

Le 28 septembre 2017 marque une étape décisive dans le combat du peuple kabyle. Ce jour-là, le Gouvernement provisoire kabyle en exil (Anavad), conduit par le président Mas Ferhat At-Sεid, a déposé auprès du secrétariat général de l’ONU à New York un mémorandum réclamant le droit à l’autodétermination du peuple kabyle. Cet acte historique inscrit la Kabylie dans l’histoire des peuples et des nations, révélant au monde l’échec patent d’une Algérie parricide, mais aussi la force d’une Kabylie blessée, consciente et déterminée à tracer son propre avenir.

En écho à ce moment historique, des rassemblements se tiennent à travers le monde pour dénoncer la répression féroce du régime algérien. Militants, journalistes, artistes et citoyens kabyles sont emprisonnés pour leurs idées, leurs voix muselées par l’article 87 bis du régime algérien, devenu l’outil d’une répression sans limite. La Kabylie mérite mieux que l’injustice, la dépersonnalisation et l’appauvrissement.

À travers son combat pacifique et politique, après quinze années de patience et d’efforts, après avoir proclamé la renaissance de l’État kabyle, l’Anavad s’apprête à franchir l’étape ultime : la déclaration unilatérale d’indépendance (DUI). La Kabylie n’a besoin de personne pour affirmer qu’elle est libre et indépendante, mais elle œuvre sans relâche à obtenir la reconnaissance internationale qui lui revient de droit.

Le Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie demeure le gardien des valeurs et de l’honneur de notre peuple, le seul à affronter les épreuves sans reculer, le seul à porter une stratégie claire et un plan politique. Notre combat est celui de la mémoire de nos prisonniers, de la dignité de notre peuple et de l’avenir de nos enfants.

C’est pourquoi nous appelons à rejoindre massivement les rassemblements organisés à :

■ San Francisco – vendredi 26 septembre, 18h00, marches Mario Savio (UC Berkeley)

■ Paris – dimanche 28 septembre, 14h00, place de la Nation

■ Montréal – dimanche 28 septembre, 13h00-16h00, Square Victoria

■ New York – dimanche 28 septembre, 14h00, Union Square, Manhattan

Le 26 et le 28 septembre, faisons entendre la voix d’une Kabylie toujours debout, solidaire et déterminée. Ensemble, affirmons notre unité, exigeons la libération de nos détenus d’opinion et proclamons au monde entier que le droit à la liberté et à l’autodétermination du peuple kabyle ne saurait être étouffé.

Vive l’indépendance,

Vive le MAK,

Vive la Kabylie libre et indépendante.

Reza At-Sεid

Président du Bureau Exécutif Général

Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie

SIWEL 251900 SEP 25