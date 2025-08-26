,

MAK : Rassemblement à New York le 28 septembre

Publié le :

NEW YORK (SIWEL) – Un rassemblement organisé par la Coordination régionale MAK-USA et la section MAK-New York aura lieu dimanche 28 septembre 2025 à l’Union Square, Manhattan, New York, pour :

– la célébration de la Journée nationale de la résistance kabyle
– la commémoration du dépôt du Mémorandum pour l’autodétermination de la Kabylie à l’ONU le 28 septembre 2017.
– exiger la libération de tous les détenus politiques et d’opinion kabyles qui croupissent arbitrairement dans les geôles du régime algérien
– l’abrogation de l’article 87 bis du code pénal algérien qui criminalise toute opposition politique
D’autres communications suivront quant autres rassemblements à Paris et à Montréal…

SIWEL 262143
KAB68754 1 G 81 20250826 21:43 UTC+1 FRA/SIWEL-RC2214

Brisez la censure : Partagez cette information

En Algérie, tous les sites d’information kabyles, y compris Siwel, sont actuellement bloqués

Pour contourner cette censure, nous invitons tous ceux qui lisent cette note à partager l’information avec les Kabyles vivant en Kabylie ou en Algérie. Encouragez-les à installer un VPN ou à utiliser un navigateur sécurisé comme TOR. Ces outils, faciles à installer en quelques minutes, leur permettront de retrouver l’accès à des dizaines de sites bloqués et de rester informés.

Votre contribution à diffuser cette information peut faire toute la différence. Merci pour votre soutien !

À lire aussi

À regarder aussi