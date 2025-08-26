MAK : Rassemblement à New York le 28 septembre

NEW YORK (SIWEL) – Un rassemblement organisé par la Coordination régionale MAK-USA et la section MAK-New York aura lieu dimanche 28 septembre 2025 à l’Union Square, Manhattan, New York, pour :

– la célébration de la Journée nationale de la résistance kabyle

– la commémoration du dépôt du Mémorandum pour l’autodétermination de la Kabylie à l’ONU le 28 septembre 2017.

– exiger la libération de tous les détenus politiques et d’opinion kabyles qui croupissent arbitrairement dans les geôles du régime algérien

– l’abrogation de l’article 87 bis du code pénal algérien qui criminalise toute opposition politique