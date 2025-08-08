Massinissa Lakehal : Saisine de la Société pour les peuples menacés

SUISSE (SIWEL) — L’association Solidarité Europe-Kabylie (ASEK) basée en Suisse vient d’interpeller la Société pour les peuples menacés (GfbV) pour la sensibiliser sur la situation des prisonniers politiques kabyles qui croupissent arbitrairement dans les geôles du régime algérien en mettant en exergue le cas du jeune Massinissa Lakehal, emprisonné juste parce qu’il est le fils d’un militant indépendantiste kabyle Ammar Lakehal, par ailleurs citoyen canadien :

La communauté internationale ne doit pas rester silencieuse face à ces violations des droits humains. Merci de contribuer à attirer l’attention du public sur cette affaire et sur la situation des Kabyles en Algérie, et de vous engager en faveur de la libération immédiate de Massinissa Lakehal.

M. Massinissa Lakehal a été arrêté arbitrairement en Algérie sans preuve de culpabilité. La seule raison est que Massinissa est le fils d’Ammar Lakehal, citoyen canadien qui milite pour les droits humains dans le monde et pour le peuple kabyle. Selon des initiatives locales de défense des droits humains, son arrestation est liée à son engagement pacifique en faveur des droits des Kabyles et pour l’autodétermination culturelle et politique du peuple autochtone kabyle. On craint que M. Massinissa Lakehal ne soit délibérément criminalisé en raison de sa solidarité pour le maintien de l’identité kabyle et que ses droits fondamentaux ne soient pas respectés.

Sehr geehrte Damen und Herren der Gesellschaft für bedrohte Völker,

Wir möchten Sie dringend auf den Fall von Massinissa Lakehal, Sohn von Amar Lakehal, kanadischer Staatsbürger, aufmerksam machen und Sie um Ihre Unterstützung bitten.

Herr Massinissa Lakehal wurde in Algerien willkürlich verhaftet ohne strafbare Beweise. Der einzige Grund dafür ist, dass Massinissa der Sohn von Ammar Lakehal ist, einem kanadischen Staatsbürger, der sich für die Menschenrechte in der Welt und für das kabylische Volk einsetzt. Nach lokalen Menschenrechtsinitiativen steht seine Festnahme im Zusammenhang mit seinem friedlichen Engagement für die Rechte der Kabylen und sein Eintreten für die kulturelle wie politische Selbstbestimmung des autochthonen kabylischen Volkes. Es wird befürchtet, dass Herr Massinissa Lakehal aufgrund seiner solidarischen Haltung zur kabylischen Identität gezielt kriminalisiert wird und damit seine Grundrechte nicht respektiert werden.

Die Welle von Repressionen, die sich insbesondere seit 2021 gegen Vertreter und Sympathisanten der kabylischen Bewegung richtet, antwortet auf eine Vernichtungspolitik der kabylischen Kultur des zentralen militaro-politischen Regimes in Algier. Die kontinuierlichen Inhaftierungen, Misshandlungen von Gefangenen sowie die juristisch unbegründete Kriminalisierung ethnischer und politischer Minderheiten sind mittlerweile Routine geworden, da die internationale Gemeinschaft gegenüber die Machthaber in Algerien stumm ist.

Die internationale Gemeinschaft darf gegenüber diesen Angriffen auf die Menschrechte nicht schweigen. Bitte helfen Sie, auf diesen Fall und die Lage der Kabylen in Algerien öffentlich aufmerksam zu machen und setzen Sie sich für die unverzügliche Freilassung von Massinissa Lakehal ein.

Mit freundlichen Grüßen

Ahsen Enderle-Ammour

Augustin Imerzugen

Im Namen der Association Solidarité Europe-Kabylie // Vereinigung Solidarität Europa-Kabylei (ASEK/VSEK)