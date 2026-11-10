Ferhat Mehenni invité de Radio Courtoisie ce mercredi 11 novembre à 17 h

PARIS — Ferhat Mehenni sera l’invité de Richard Haddad, ce mercredi 11 novembre 2026 à 17 h, dans l’émission « Culture et Politique » sur Radio Courtoisie, pour un entretien consacré à son nouvel essai géopolitique, France-Afrique, quel avenir ?, paru aux éditions Godefroy de Bouillon.

Dans cet ouvrage, l’auteur analyse le recul de l’influence française sur le continent africain et s’interroge sur les choix stratégiques qui ont conduit à cette situation. Pour Ferhat Mehenni, ce déclin n’est pas une fatalité : la France dispose encore d’atouts considérables pour retrouver une place majeure en Afrique. Treize ans après la publication de La France va-t-elle perdre l’Afrique ?, dans lequel il alertait déjà sur les risques d’un affaiblissement de la présence française sur le continent, Ferhat Mehenni avance de nouvelles propositions. Il plaide notamment pour une politique davantage tournée vers les peuples, leurs aspirations à la liberté et les recompositions géopolitiques à venir.

Au cours de cet entretien avec Richard Haddad, il reviendra sur les enjeux de cette nouvelle approche et sur les perspectives qu’elle pourrait ouvrir à la France en matière d’influence diplomatique, de partenariats économiques et de francophonie. Il évoque également d’autres sujets en lien avec l’actualité en Kabylie et à l’international.

Rendez-vous mercredi 11 novembre à 17 h dans « Culture et Politique » sur Radio Courtoisie.

Pour écouter l’émission : https://www.rc.fr

Pour découvrir et commander le livre : https://www.diasporakabyle.com/france-afrique-quel-avenir/

nbd