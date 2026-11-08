CANADA — L’Allée de la Kabylie de nouveau vandalisée à Laval : la communauté kabyle dénonce et réclame une enquête

LAVAL, QUÉBEC (SIWEL) — L’Allée de la Kabylie, inaugurée le 19 octobre 2019 au parc Bernard-Landry, à Laval, a de nouveau été la cible d’un acte de vandalisme début novembre 2026. Un panneau portant son nom a été retrouvé arraché et endommagé, cinq ans après de premières dégradations signalées en 2021. La communauté kabyle dénonce une nouvelle atteinte à ce symbole de son identité au Québec et appelle les autorités canadiennes à faire toute la lumière sur les circonstances et les motivations de cet acte.

Les faits ont été rendus publics par Rachid Bandou, président de l’association Amitié Québec-Kabylie, à l’origine de la dénomination de cette allée, inaugurée en collaboration avec le Centre Amazigh de Montréal et avec l’appui de la Ville de Laval. Les photographies diffusées montrent un poteau renversé et une plaque de signalisation visiblement endommagée.

Ces dégradations surviennent dans un contexte d’hostilité du régime algérien envers les militants indépendantistes kabyles, y compris au Canada. En juin 2024, une enquête de la journaliste Brigitte Bureau, publiée par Radio-Canada, révélait des témoignages de citoyens canadiens d’origine kabyle dénonçant des pratiques de surveillance, d’espionnage et d’intimidation imputées à des représentants diplomatiques et consulaires algériens. En septembre 2024, la journaliste rapportait que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) s’intéressait à ces accusations dans le cadre d’une enquête sur de possibles ingérences étrangères.

Ces révélations, également étayées par un rapport publié en novembre 2024 par le Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), illustrent les pressions dénoncées par les indépendantistes kabyles face à l’hostilité de certains milieux nationalistes algériens. Aucun élément ne permet toutefois, à ce stade, d’établir un lien entre ces précédents et les dégradations commises à Laval.

Condamnant fermement cet acte, des membres de la communauté kabyle expriment leur confiance dans la police et la justice canadiennes pour identifier les auteurs, déterminer leurs motivations et établir les responsabilités.

Au-delà des dégâts matériels, c’est un symbole de reconnaissance de l’identité kabyle et d’amitié entre les peuples kabyle et québécois qui se trouve une nouvelle fois pris pour cible.

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Sources documentaires :

Courrier Laval, 1er novembre 2019 — Inauguration de l’Allée de la Kabylie.

Radio-Canada, Brigitte Bureau, 17 juin 2024 — Enquête sur les accusations d’espionnage et d’intimidation visant des Canadiens d’origine kabyle.

Radio-Canada, Brigitte Bureau, 12 septembre 2024 — Enquête sur les accusations d’ingérence et l’intervention de la GRC.

[Cairo Institute for Human Rights Studies, 26 novembre 2024 — Rapport sur la répression transnationale algérienne](https://cihrs.org/a-web-of-intimidation-new-report-reveals-algerian-governments-global-crackdown-on-dissent/?lang=en&utm_source=chatgpt.com).