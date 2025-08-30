Nourredine Djoulane, militant politique kabyle, condamné à une année de prison ferme par la justice coloniale algérienne à Vgayet

Vgayet (Siwel) – Le militant politique kabyle Noureddine Djoulane a été victime une nouvelle fois de l’injustice coloniale algérienne. Après son arrestation le 13 mai 2025, suivie d’un placement immédiat sous mandat de dépôt par décision de la chambre d’accusation coloniale, sa condamnation a été confirmée le 21 juillet 2025 par la cour coloniale de Vgayet : une année de prison ferme.

Fidèle à ses principes, Noureddine s’était présenté volontairement devant le tribunal colonial, accompagné de son avocat, avant d’être directement transféré à la prison coloniale de Oued-Ghir, à une dizaine de kilomètres de Vgayet. Il y a entamé une détention provisoire, dans l’attente de son procès.

Les accusations retenues contre lui relèvent de la mécanique répressive bien connue du régime colonial : « atteinte à l’unité nationale ». Une charge politique utilisée systématiquement pour réduire au silence les voix libres, les militants kabyles, et toute personne osant remettre en question le dogme idéologique imposé par l’État colonial algérien.

Son procès s’est tenu le 5 juin 2025 devant la chambre d’accusation coloniale. Malgré l’absence de preuves réelles contre lui, Noureddine a été maintenu en détention, signe d’un acharnement judiciaire évident.

Le 21 juillet 2025, la cour coloniale de Vgayet a rendu sa décision : un an de prison ferme. Ce jugement confirme la volonté du régime d’emprisonner un militant reconnu pour ses idées, son engagement pacifique et sa fidélité à la cause de son peuple. De nombreuses initiatives témoignent de sa droiture.

Cette répression s’inscrit dans une politique coloniale systématique : criminaliser l’expression politique kabyle, museler la contestation et tenter d’étouffer la revendication légitime du peuple kabyle à sa liberté. Alors que la Kabylie vit sous la contrainte, le régime colonial préfère enfermer ses meilleurs enfants plutôt que de reconnaître leurs droits fondamentaux.

La condamnation de Noureddine Djoulane, en plein XXIᵉ siècle, pose une question fondamentale : jusqu’à quand le colonialisme algérien pourra-t-il encore se maintenir par l’injustice et la terreur judiciaire ?

Toute la Kabylie, au pays comme en exil, exprime sa solidarité avec ce militant courageux. Car au-delà de son cas personnel, c’est le droit du peuple kabyle à sa dignité, à sa liberté et à son autodétermination qui est nié.

Liberté pour Noureddine Djoulane. Liberté pour tous les détenus d’opinion et politiques en Kabylie.

