Participation de la Kabylie aux Ghjurnate Internaziunale di Corti : Communiqué du MAK

Communiqué du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK)

Participation de la Kabyie aux Ghjurnate Internaziunale di Corti (Journées internationales de Corte)

Corte, Corse, août 2025 – Le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK) a participé pour la 4ème fois consécutive aux Ghjurnate Internaziunale di Corti, tenues du 2 au 3 août 2025 en Corse, aux côtés de nombreux mouvements représentant des peuples en lutte pour leur souveraineté, des territoires en résistance, et des causes de libération à travers le monde.

Cette rencontre, d’une haute portée symbolique et stratégique, s’inscrit pleinement dans la dynamique diplomatique du MAK, qui œuvre sans relâche à internationaliser la question kabyle et à tisser des liens de solidarité avec les autres peuples engagés dans des combats similaires pour leur liberté.

Lors des différents panels, notre délégation a exposé :

• La situation politique et sécuritaire en Kabylie ;

• La répression coloniale exercée par le régime algérien ;

• Les persécutions contre les militants pacifiques kabyles ;

• Le rôle du MAK et de l’Anavad dans la structuration d’un processus d’autodétermination pacifique ;

• La feuille de route vers une Déclaration Unilatérale d’Indépendance de la Kabylie (DUI).

Le MAK a engagé des échanges directs avec de nouvelles délégations de peuples en lutte,qui ont exprimé leur volonté de voir la Kabylie présente lors de leurs futures actions internationales. Ces contacts ouvrent la voie à de nouvelles alliances diplomatiques et à une mutualisation des expériences de terrain, essentielles dans la lutte contre la répression étatique et les narratifs médiatiques biaisés.

Le MAK a également tenu un stand d’information permanent, qui a attiré un public nombreux composé de militants corses et d’autres délégations, de touristes internationaux et de sympathisants venus s’informer sur :

• L’histoire et le combat identitaire Kabyle,

• La situation des prisonniers politiques kabyles, détenus pour leurs idées et leur engagement pacifique ;

• Le cas du journaliste français Christophe Gleizes, victime d’une détention arbitraire en Algérie pour avoir simplement voulu documenter la situation ;

• La persécution honteuse d’intellectuels comme Boualem Sansal, aujourd’hui réduit au silence pour avoir dénoncé les dérives du régime algérien.

Ce stand a été l’occasion de diffuser des informations de première main, loin de la désinformation orchestrée par les relais médiatiques algériens, et de partager l’actualité réelle de la Kabylie et de son peuple en lutte.

Nous avons également profité de cette tribune pour faire signer la pétition de soutien aux détenus d’opinion, initiée par la Ligue Kabyle des Droits de l’Homme (LKDH).

Cette participation stratégique aux Ghjurnate a permis :

• De renforcer les liens avec les acteurs internationaux du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ;

• De mobiliser de nouveaux soutiens autour de la cause kabyle ;

• Et de préparer le terrain diplomatique à la reconnaissance internationale de la Kabylie indépendante.

Le MAK adresse ses remerciements les plus fraternels au peuple corse, à ses militants, et aux organisateurs des Ghjurnate Internaziunale di Corti, pour leur accueil chaleureux, leur écoute solidaire et leur engagement à nos côtés et ce depuis la première participation de la Kabylie en 2009.

Nous remercions chaleureusement l’ensemble de la délégation kabyle présente à Corte pour son engagement, sa disponibilité et son travail remarquable durant ces journées. Grâce à leur présence active, la voix de la Kabylie a été portée haut et fort.

La Kabylie marche résolument vers sa liberté.

Vive la Kabylie libre et indépendante !