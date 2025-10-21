Le Festival de livre de Bretagne : « un espace de reconnaissance et une célébration de la liberté » (la présidente du comité kabyle)

PARIS (SIWEL) — Le 36ᵉ Festival du Livre en Bretagne, qui se tiendra les 25 et 26 octobre à Carhaix, accueillera pour la première fois la Kabylie comme invitée d’honneur. Une édition placée sous le signe du dialogue et de la fraternité entre deux peuples attachés à leur langue et à leur mémoire. « Accueillir la Kabylie à Carhaix, c’est inviter un peuple de parole, de chant et de livre à rencontrer un autre peuple animé par la même passion », souligne Tilelli, présidente du comité d’organisation kabyle au micro de Canal Horizons.

Un espace kabyle sera au cœur du festival, véritable « festival dans le festival », selon Tilelli. Auteurs, intellectuels, traducteurs et chercheurs s’y retrouveront pour des échanges autour du livre et de la culture. Parmi les invités figurent Semia Saad Bouzefrane, Charlotte Touati, Ahmed Bachir, Shamy Chemini ou encore le jeune poête Massinissa Hadbi.

Le programme proposera romans, essais, poésie, bandes dessinées et littérature jeunesse, accompagnés de débats sur les droits des femmes, la sauvegarde des langues minoritaires et l’avenir de l’édition. Des projections de films documentaires sont également prévues dont celle sur Belaïd Aït-Ali

Plus de 250 auteurs et une centaine de maisons d’édition sont attendus à l’espace Glenmor de Carhaix. « C’est une célébration de la liberté, de la diversité et du pouvoir des mots pour rassembler », conclut Tilelli.