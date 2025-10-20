Déclaration d’indépendance : place au projet de loi auprès du parlement Kabyle (communiqué du porte parole de l’Anavad)

ANAVAD AQVAYLI DI VERRA

GOUVERNEMENT KABYLE EN EXIL

KABYLE GOVERNMENT IN EXILE

Porte-Parole

À la suite du Congrès extraordinaire du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie – 19 octobre 2025

Le Gouvernement kabyle en exil adresse ses félicitations au peuple kabyle, dont les représentantes et représentants, originaires des différentes régions de la Kabylie, ont entériné à l’unanimité une décision majeure : celle de la proclamation solennelle de l’indépendance du Pays Kabyle, Tamurt Taqvaylit, le 14 décembre 2025. Cet acte, approuvé par le Congrès extraordinaire du MAK en ce 19 octobre 2025, marquera l’entrée de la Kabylie dans une ère nouvelle de sa longue quête de liberté.

Dans la nuit qui a suivi cette étape décisive du processus engagé en préparation de l’événement du 14 décembre, le Premier ministre, Mass Hanafi Ferhouh, a remis à l’Imni Aqvayli, le Parlement kabyle, le projet de loi portant sur la Déclaration d’indépendance de la Kabylie, pour examen et amendement.

Dans les tout prochains jours, un document présentant les fondements juridiques, politiques et historiques de la Déclaration d’indépendance sera rendu public.

Ce document, proposé par l’Anavad, constituera une référence centrale de vulgarisation de la démarche auprès du peuple kabyle et des amis de la Kabylie.

Enfin, et comme l’a rappelé le Président Ferhat Mehenni dans son discours de clôture du Congrès extraordinaire, la proclamation d’indépendance n’est dirigée contre aucun pays ni aucun peuple : elle met en œuvre, de manière pacifique et légitime, le droit inaliénable du peuple kabyle à disposer de lui-même.

Vive la Kabylie indépendante !

Paris, le 20 octobre 2025,

Mulud At Azdin,

Porte-parole du Gouvernement kabyle en exil