Rencontre entre Ferhat Mehenni et le Dr Simone Ehivet Gbagbo : la Kabylie associée au dialogue panafricain
PARIS (SIWEL) – Le Président du Gouvernement kabyle en exil (Anavad), Ferhat Mehenni, a participé samedi dernier à la rentrée politique du Mouvement des Générations Capables (MGC), présidé par le Dr Simone Ehivet Gbagbo, ancienne Première Dame de Côte d’Ivoire et candidate à l’élection présidentielle ivoirienne qui se déroulera le 25 octobre 2025.
L’événement, tenu à Sevran (France), a réuni des responsables politiques et diplomatiques africains autour d’un même idéal : promouvoir la souveraineté, la paix et la coopération entre peuples libres du continent et de la diaspora.
Invité d’honneur de la rencontre, Ferhat Mehenni a pris part à cette journée à forte portée symbolique pour la Kabylie. Sa présence au côté du Dr Simone Ehivet Gbagbo, figure majeure de la vie politique ivoirienne, dont le combat est ancré dans la social-démocratie, traduit une volonté commune de renforcer les liens entre les mouvements souverainistes africains.
La cérémonie, placée sous le signe du dialogue et de la fraternité, a été saluée par Mme Mireille Liliane Saki-Echiman, Ambassadrice de Paix Universelle, conseillère municipale à Sevran et présidente du Collectif des Français d’origine ivoirienne et des Amis de la Côte d’Ivoire (CFIACI).
Les échanges ont porté sur les défis de la reconstruction politique et culturelle des nations africaines, dans un contexte mondial marqué par le retour des revendications identitaires et l’aspiration des peuples à l’autodétermination.Pour la Kabylie, cette rencontre ouvre une nouvelle séquence diplomatique : celle de la reconnaissance progressive de sa cause au sein du concert des nations africaines. En associant la Kabylie au dialogue panafricain, le MGC envoie un signal fort en faveur d’une Afrique des peuples, libérée des tutelles coloniales et respectueuse de la diversité des identités.
La parole kabyle trouve un nouvel écho sur la scène internationale. Par sa participation à cette rencontre, Ferhat Mehenni confirme la stratégie d’ouverture diplomatique du Gouvernement kabyle en exil : faire de la Kabylie un partenaire politique et culturel à part entière dans la nouvelle Afrique qui s’éveille.
wbw
SIWEL 041550 OCT 25