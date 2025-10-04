Rencontre entre Ferhat Mehenni et le Dr Simone Ehivet Gbagbo : la Kabylie associée au dialogue panafricain

PARIS (SIWEL) – Le Président du Gouvernement kabyle en exil (Anavad), Ferhat Mehenni, a participé samedi dernier à la rentrée politique du Mouvement des Générations Capables (MGC), présidé par le Dr Simone Ehivet Gbagbo, ancienne Première Dame de Côte d’Ivoire et candidate à l’élection présidentielle ivoirienne qui se déroulera le 25 octobre 2025.

L’événement, tenu à Sevran (France), a réuni des responsables politiques et diplomatiques africains autour d’un même idéal : promouvoir la souveraineté, la paix et la coopération entre peuples libres du continent et de la diaspora.

Invité d’honneur de la rencontre, Ferhat Mehenni a pris part à cette journée à forte portée symbolique pour la Kabylie. Sa présence au côté du Dr Simone Ehivet Gbagbo, figure majeure de la vie politique ivoirienne, dont le combat est ancré dans la social-démocratie, traduit une volonté commune de renforcer les liens entre les mouvements souverainistes africains.