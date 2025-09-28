Réunion de la première plénière de la 3ᵉ session de la 2ᵉ législature 2023 – 2026

Communiqué de l'Imni :

Le Parlement Kabyle s'est réuni lors de la première plénière de la 3ᵉ session de la 2ᵉ législature (2023 – 2026)

Cette séance solennelle s’est tenue en présence de l'exécutif représenté par Mas Ferhat Mehenni, Président du MAK et de l’Anavad, de Mas Hanafi Ferhouh, Premier ministre du Gouvernement kabyle en exil, ainsi que des parlementaires kabyles.

Cet événement constitue une étape décisive dans la continuité des travaux parlementaires, alors que le peuple kabyle poursuit, avec détermination, son combat pacifique et humaniste pour son droit à l’autodétermination et à la liberté.

Les travaux de cette nouvelle session visent à consolider les bases de la représentation démocratique kabyle, à renforcer les institutions de l’État kabyle en construction et à initier de nouvelles actions répondant aux aspirations profondes de notre peuple. Le Parlement s’attachera particulièrement à approfondir les débats politiques et diplomatiques afin d’ouvrir de nouvelles perspectives pour la Kabylie et de porter sa voix plus fortement sur la scène internationale.

En cette circonstance, le Parlement Kabyle réaffirme son engagement indéfectible en faveur des valeurs de dignité, de paix et de démocratie. Il réitère sa volonté d’agir avec transparence et responsabilité afin d’accompagner la Kabylie sur le chemin de la liberté et de l’indépendance.

Le Parlement Kabyle salue le courage, la mobilisation et la détermination de toutes celles et ceux qui, par leur engagement quotidien, participent à l’édification d’un avenir libre, prospère et démocratique pour la Kabylie.

Le Président du Parlement Kabyle

Kabylie, le 28 septembre 2025