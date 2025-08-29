Sofiane Zatot, son épouse et Achour At Waali : trois pacifistes kabyles arrêtés, torturés et détenus par le colonialisme algérien

Aqvu, Kabylie (Siwel) – Trois citoyens kabyles, Sofiane Zatot, son épouse et Achour At Waali, ont été arrêtés fin juillet par les forces coloniales algériennes et placés sous mandat de dépôt. Ils sont actuellement détenus dans la prison coloniale de Koléa, victimes d’une répression brutale qui frappe les défenseurs pacifiques de la Kabylie.
Depuis leur arrestation, ils ont été soumis à la torture et à des humiliations, visant à briser leur volonté et leur dignité. Leur “crime” est simple : exprimer pacifiquement leur attachement à la Kabylie et défendre leur identité.
Chaque jour, le colonialisme algérien arrête, torture et emprisonne des Kabyles qui revendiquent justice, liberté et dignité. Sofiane Zatot, son épouse et Achour At Waali sont des symboles vivants de cette politique d’intimidation. Leur détention est une attaque contre tout le peuple kabyle, sa langue, sa culture et son identité.
Face à cette barbarie, nous appelons tous les Kabyles à résister pacifiquement et à rester unis. Chaque arrestation et chaque acte de torture doit renforcer notre détermination à défendre notre liberté et à protéger notre Kabylie. Les prisonniers politiques kabyles ne sont pas seuls : leur combat est celui de tout un peuple.
Nous exigeons la libération immédiate et inconditionnelle de Sofiane Zatot, de son épouse et d’Achour At Waali. La Kabylie ne pliera jamais tant que ses enfants auront la force de résister et la volonté de rester libres.
Vive la Kabylie libre et indépendante.
MB
SIWEL 292331 AOU 2025
KAB68767 1 G 253 20250829 21:52 UTC+1 FRA/SIWEL-RC1719