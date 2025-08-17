Un deuil vécu en exil : Message de l’Anavad à Allas At Ḥemmu

ANAVAD AQVAYLI DI VERRA

GOUVERNEMENT KABYLE EN EXIL

KABYLE GOVERNMENT IN EXILE

Porte-Parole

Décès du père du ministre Allas At Ḥemmu

Allas At Ḥemmu, ministre de la Solidarité au sein du Gouvernement kabyle en exil, vient de perdre son père dans la matinée de ce 17 août 2025.

La perte d’un père est toujours une épreuve déchirante pour ses enfants. Elle l’est davantage encore lorsque l’on est empêché injustement d’assister à ses funérailles. En effet, contraint à l’exil par la dictature algérienne en raison de son engagement pacifique pour l’indépendance de la Kabylie, notre collègue est forcé de faire son deuil à distance. Une injustice qu’il avait déjà subie dans la douleur, il y a à peine un an, lors de l’enterrement de son frère cadet.

L’Anavad et l’ensemble de ses membres expriment leur profonde compassion à l’égard de notre collègue Allas At Ḥemmu et adressent leurs pensées les plus fraternelles à sa famille et à son village.

Nous appelons l’ensemble des militants et sympathisants, en Kabylie, à se rendre à At Ɛarvi d’At Yettura (Aït Arbi, Iferhounène) afin d’accompagner la famille endeuillée et de témoigner leur solidarité envers notre collègue.

La lutte de libération de notre peuple se construit dans la mobilisation et le travail acharné. Mais elle s’accompagne aussi de sacrifices personnels, que nous ne devons jamais oublier.

LMulud At Σazdin,

Porte-parole de l’Anavad,

17 aout 2025

SIWEL 171255 AOUT 25