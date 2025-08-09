Veillée en ligne dimanche soir en hommage aux victimes des incendies criminels de 2021 en Kabylie

RDV DIMANCHE 10 AOÛT POUR COMMÉMORER LA JOURNÉE DE LA RÉSILIENCE KABYLE

A l’occasion de la journée nationale de la résilience Kabyle, la résistance kabyle organise un rassemblement en ligne en hommage aux victimes de la tentative de Génocide et d’Ecocide perpétrés par le régime algérien en Kabylie dans la nuit du 08 au 09 août 2021.

Soyons nombreuses et nombreux pour entretenir la mémoire de ce crime contre l’humanité ce dimanche 10 Août 2025 à 18h57 (Heure de Kabylie) / 19h57 France / 13h57 Québec.

Pour participer en apportant votre témoignage et votre soutien aux familles des victimes, cliquez à l’heure indiquée sur le lien ci-dessous : https://bit.ly/resiliencekabyle1857

[ ID de réunion: 882 8414 5097 / Code secret: 1857 ]

Rappel historique :

Le 09/08/2021 est le jour durant lequel la Kabylie fût transformée par le régime algérien en un gigantesque brasier dans lequel ont été enregistrées plus de cinq cents (500) personnes brûlées vives, des centaines de grands brûlés et la destruction de 80% de l’habitat et de l’écosystème ;

Comme le démontrent les vues satellitaires, l’alignement précis des foyers et des sources de chaleur détectées serait dû à l’usage d’aéronefs algériens pour déclencher ces gigantesques incendies dont des drones ayant largué des matières incendiaires dont du phosphore blanc.

La journée du 9 août a été décrétée 1er août 2022 « Journée de la résilience kabyle » par le Gouvernement kabyle en exil après examen en plénière du 16 juillet 2022 par le Parlement kabyle afin de rendre hommage aux victimes des tentatives de génocide perpétrées par le pouvoir colonial algérien en Kabylie à travers sa politique « Zéro kabyle » et célébrer l’esprit de résistance et de solidarité du peuple kabyle pour sa survie et son indépendance.

Décret à consulter sur le site du journal officiel de l’Anavad : https://jo.kabylie-gouv.org/2022/08/01/gzm-n-202208asan01/

SIWEL 091441 AOU 25