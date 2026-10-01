VIDEO — Ayoob Kara se dit honoré par sa nomination et affirme vouloir œuvrer en Israël et aux USA

SIWEL — Dans une déclaration vidéo, l’ancien ministre israélien Ayoob Kara s’est dit honoré par sa nomination en qualité de conseiller présidentiel chargé des relations internationales auprès de Ferhat Mehenni, président de l’Anavad.

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Exprimant sa reconnaissance pour la confiance qui lui a été accordée, il a qualifié cette nomination de « grand honneur » et de responsabilité importante. Il a affirmé vouloir œuvrer au renforcement de la présence internationale de la Kabylie et au développement de ses relations, notamment en Israël, aux États-Unis et en Europe.

Ayoob Kara a également remercié les autorités kabyles pour leur soutien au Bashan et à Israël.

Revenant sur le combat du peuple kabyle, il a salué sa lutte de longue date et ses aspirations à l’autodétermination. Il a souligné les valeurs et aspirations qui, selon lui, rapprochent le combat de la Kabylie de celui des habitants du Bashan : la liberté, la dignité ainsi que le droit de vivre dans la paix et la sécurité.

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