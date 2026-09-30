DÉCRET — Ferhat Mehenni nomme Ayoob Kara Conseiller présidentiel chargé des Relations internationales

SIWEL — Par décret daté du 30 septembre 2026, le Président du Gouvernement kabyle en exil (Anavad), Ferhat Mehenni, nomme Ayoob Kara Conseiller présidentiel chargé des Relations internationales. Cette nomination vise à renforcer la diplomatie kabyle et les démarches en faveur de la reconnaissance internationale de l’indépendance de la Kabylie.

Nous publions ci-dessous le texte intégral du décret GZM N° 2026/ASAN/0902.



ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⴷⵉ ⵠⴰOOⴰ

ANAVAD AQVAYLI DI VAṚṚA

GOUVERNEMENT KABYLE EN EXIL

KABYLE GOVERNMENT IN EXILE

TASELWIT

LA PRÉSIDENCE

Tagzemt / Décret portant nomination de Ayoob Kara comme Conseiller présidentiel chargé des Relations internationales

GZM N° 2026/ASAN/0902

Considérant le 5ᵉ Congrès du MAK, tenu le 15 janvier 2023, ayant réélu Mas Ferhat At Sεid (Mehenni) aux fonctions de Président du MAK et de l’Anavad pour un mandat de quatre ans ;

Considérant la Proclamation de la Renaissance de l’État kabyle, faite le 20/04/2024 devant le siège de l’Organisation des Nations unies à New York ;

Considérant la Déclaration d’indépendance de la Kabylie du 14 décembre 2025 et la naissance de la République Fédérale de Kabylie ;

Conformément aux Statuts du MAK et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés ;

Considérant la nécessité de renforcer la diplomatie kabyle et de contribuer à la reconnaissance internationale de la Déclaration d’indépendance de la Kabylie ;

Le Président de l’Anavad décrète :

Article 1 : Mas Ayoob Kara est nommé Conseiller présidentiel chargé des Relations internationales, à titre grâcieux et bénévole.

Article 2 : Le Conseiller présidentiel chargé des Relations internationales a pour mission de fournir au Président des conseils et des dossiers périodiques sur l’état des relations internationales et de prendre, au nom et pour le compte du Président, tout contact diplomatique susceptible de contribuer, à terme, à la reconnaissance internationale de l’indépendance de la Kabylie.

Article 3 : Le Conseiller présidentiel chargé des Relations internationales est tenu à une stricte obligation de réserve et de confidentialité dans l’exercice de sa mission.

Article 4 : Tous les responsables du MAK sont informés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret.

Article 5 : Le présent décret prend effet à partir de sa publication au Journal officiel de l’Anavad.

Fait à Paris, le 30 septembre 2026

Le Président de l’Anavad,

Ferhat Mehenni

GZM No. 2026/ASAN/0902

Whereas the 5th Congress of the MAK, held on January 15, 2023, re-elected Mas Ferhat At Sεid (Mehenni) as President of the MAK and of the Anavad for a four-year term;

Whereas the Proclamation of the Renaissance of the Kabyle State, made on April 20, 2024, before the headquarters of the United Nations in New York.

Whereas the Declaration of Independence of Kabylia of December 14, 2025, and the birth of the Federal Republic of Kabylia;

In accordance with the Statutes of the MAK and by virtue of the powers vested in him;

Whereas there is a need to strengthen Kabyle diplomacy and to contribute to the international recognition of the Declaration of Independence of Kabylia;

The President of the Anavad hereby decrees:

Article 1 : Mas Ayoob Kara is appointed Presidential Adviser for International Relations, serving in an honorary and voluntary capacity.

Article 2 : The Presidential Adviser for International Relations shall be responsible for providing the President with advice and periodic briefing dossiers on the state of international relations, and for undertaking, in the name and on behalf of the President, any diplomatic contacts likely to contribute, in due course, to the international recognition of the independence of Kabylia.

Article 3 : The Presidential Adviser for International Relations shall be bound by a strict duty of discretion and confidentiality in the performance of his duties.

Article 4 : All MAK officials shall be notified, each insofar as he or she is concerned, of the implementation of this decree.

Article 5 : This decree shall be published in the Official Gazette of the Anavad.

Done in Paris, on 2026 september 30th

The President of the Anavad

Ferhat Mehenni