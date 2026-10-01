La Kabylie présente à la Fête de la Saint-Rémy à Ittre, en Belgique

ITTRE (Belgique) — L’Association Culturelle Kabylo-Belge a participé, les 26 et 27 septembre 2026, à la traditionnelle Fête de la Saint-Rémy organisée à Ittre, en Belgique.

Placée cette année sous le thème « Voyage autour du monde », la manifestation réunissait de nombreuses associations autour d’activités culturelles, musicales et gastronomiques. L’Association Culturelle Kabylo-Belge figurait parmi les associations participantes avec notamment un espace consacré à l’artisanat et à la gastronomie.

À cette occasion, l’association a présenté au public la Kabylie, son histoire, sa culture, ses traditions et son identité. Selon son communiqué, les militants indépendantistes kabyles présents ont également profité de ces deux journées pour faire connaître les différentes étapes du combat politique pour l’indépendance de la Kabylie.

La gastronomie était également au rendez-vous avec la préparation d’un couscous traditionnel, permettant aux visiteurs de découvrir une autre facette de la culture kabyle dans un cadre convivial.

Par cette participation, l’Association Culturelle Kabylo-Belge entend faire de ces rendez-vous locaux un espace de rencontre avec le public belge et de transmission de la culture et de l’identité kabyles.

L’association a enfin remercié les organisateurs de la Fête de la Saint-Rémy ainsi que les visiteurs venus à sa rencontre durant ces deux journées.

nbd,