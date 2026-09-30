PORTRAIT — Qui est Ayoob Kara, l’ancien ministre israélien nommé Conseiller présidentiel par Ferhat Mehenni ?

PARIS, 30 septembre 2026 (SIWEL) — Ancien ministre israélien des Communications et ancien député du Likoud, Ayoob Kara est nommé Conseiller présidentiel chargé des Relations internationales auprès de Ferhat Mehenni. Druze et arabophone, il poursuit depuis plusieurs années des activités de coopération régionale, notamment aux Émirats arabes unis.

Né en 1955 à Daliyat al-Karmel, près de Haïfa, Ayoob Kara appartient à la communauté druze d’Israël. L’arabe est sa langue maternelle, comme il l’a lui-même rappelé dans une tribune publiée par JNS. Sa citoyenneté israélienne, son appartenance druze et sa langue familiale constituent des dimensions distinctes de son identité.

Les Druzes sont une communauté religieuse et culturelle arabophone du Proche-Orient, principalement présente en Syrie, au Liban et en Israël, ainsi qu’en Jordanie. Leur tradition religieuse monothéiste s’est constituée au XIᵉ siècle.

Élu à la Knesset en 1999 sous les couleurs du Likoud, Ayoob Kara exerce notamment les fonctions de vice-président du Parlement. Il occupe ensuite plusieurs responsabilités gouvernementales, dans le développement du Néguev et de la Galilée ainsi que dans la coopération régionale, avant de devenir ministre des Communications en mai 2017.

Son activité régionale passe notamment par les Émirats arabes unis. En octobre 2018, avant la normalisation des relations israélo-émiraties, il intervient à une conférence internationale des télécommunications à Dubaï. Son initiative « Bridge to Economic Peace » dispose d’un siège aux Émirats et cherche à développer des échanges avec des interlocuteurs du Moyen-Orient.

Ses échanges récents avec Ferhat Mehenni portent notamment sur les aspirations des peuples kabyle et druze. Le 27 septembre, après la rencontre « Bashan in Paris », le président de l’Anavad avait salué son expérience politique, sa connaissance des équilibres régionaux et son attention à la Kabylie. Ayoob Kara avait, de son côté, remercié Ferhat Mehenni pour son soutien à la cause druze.

Le décret GZM N° 2026/ASAN/RFK/901, daté du 30 septembre 2026, formalise cette coopération. À titre gracieux et bénévole, Ayoob Kara aura pour mission de fournir au Président des conseils et des dossiers périodiques sur les relations internationales, et de prendre en son nom des contacts diplomatiques susceptibles de contribuer à la reconnaissance internationale de l’indépendance de la Kabylie.

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