Ferhat Mehenni et Ayoob Kara : de la Kabylie à Bashan, un dialogue qui se poursuit

PARIS (SIWEL) — Le président Ferhat Mehenni a publié ce dimanche un message consacré à Ayoob Kara, ancien ministre israélien et président de l’American International Druze Public Affairs Council (AIDPAC), quelques jours après sa participation à la rencontre « Bashan in Paris ».

Ferhat Mehenni remercie Ayoob Kara pour son invitation et réaffirme à cette occasion son soutien au principe d’autodétermination : « De la Kabylie au Bashan, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ne saurait être à géométrie variable. Chaque peuple doit pouvoir choisir librement et souverainement son avenir. »

Le président kabyle souligne également « l’expérience politique » d’Ayoob Kara, « sa connaissance des équilibres régionaux » et son engagement en faveur du peuple druze. Il salue par ailleurs « l’attention constante qu’il porte à la Kabylie et à ses aspirations ».

Son message s’achève sur une formule annonçant la continuité de cette relation : « Nos échanges se poursuivront avec lui et ses amis. »

Ayoob Kara avait salué le soutien de Ferhat Mehenni à la cause druze

Cette déclaration fait écho au message publié le 20 septembre par Ayoob Kara au lendemain de la rencontre organisée en région parisienne.

Dans une publication diffusée notamment en arabe, hébreu, anglais et français, l’ancien ministre israélien avait présenté la participation de Ferhat Mehenni comme un soutien international important aux revendications portées par les représentants de Bashan.

Ayoob Kara écrivait notamment que le président du MAK et de l’Anavad avait exprimé son soutien à la revendication d’indépendance des Druzes de Bashan. Il associait également cette prise de position au projet défendu par le cheikh Hikmat al-Hijri en faveur d’un système confédéral en coopération avec Israël.

Pour Ayoob Kara, la prise de position de Ferhat Mehenni représentait un élargissement du cercle des soutiens internationaux à la cause de Bashan et aux revendications de sa population.

Les deux déclarations publiques, intervenues à quelques jours d’intervalle, témoignent ainsi de la poursuite du dialogue entre Ferhat Mehenni et Ayoob Kara autour des aspirations respectives des peuples kabyle et druze.

nbd