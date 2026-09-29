Kamel Serbouh élu à la présidence de la Coordination MAK Canada

MONTRÉAL (SIWEL) — Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, la Coordination MAK Canada annonce l’élection de Kamel Serbouh à sa présidence, à l’issue de l’assemblée générale élective tenue le dimanche 27 septembre 2026 au Centre humaniste de Montréal.

Seul candidat déclaré, Kamel Serbouh a reçu le soutien unanime des militants présents et a été élu par acclamation.

L’assemblée a également été marquée par l’intervention du président sortant, Salah Souami, qui a salué l’engagement des militants et appelé à poursuivre le travail de structuration et de mobilisation de la diaspora kabyle au Canada. Un message du président du Bureau exécutif général du MAK, Mouloud At Azedin, destiné aux militants du Canada, a également été diffusé à cette occasion.

Une nouvelle équipe pour la Coordination

À l’issue de son élection, Kamel Serbouh a présenté l’équipe appelée à l’accompagner dans son mandat.

Le bureau et les commissions rattachées couvrent notamment l’organisation interne, la trésorerie, l’information et la communication, la formation, la culture et l’identité, les relations sociales, la sécurité ainsi que les médias et l’audiovisuel.

Dans sa première prise de parole comme président de la Coordination, Kamel Serbouh a placé son mandat sous le signe de la structuration, de l’unité et de la mobilisation de la communauté kabyle au Canada.

Une première réunion de travail de la nouvelle équipe s’est tenue à l’issue de l’assemblée afin d’engager les prochaines actions de la Coordination.

Nbd,