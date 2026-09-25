HAÏTI — Le président du Bureau exécutif s’adresse à la Jeunesse kabyle dans une interview au National

PORT-AU-PRINCE, 25 septembre 2026 (SIWEL) — Le quotidien haïtien Le National consacre trois pages de son édition du 25 septembre à un entretien avec Mulud At Azdin, président du Bureau exécutif du MAK. Réalisée par le journaliste Godson Moulite, l’interview revient notamment sur la feuille de route du nouvel exécutif et les évolutions politiques intervenues depuis la proclamation du 14 décembre 2025.

Interrogé sur l’évolution du projet indépendantiste kabyle, Mulud At Azdin a mis en avant le changement de logique engagé depuis la proclamation de la République fédérale de Kabylie : « Avec la République fédérale, nous ne sommes plus dans la seule revendication : nous édifions l’alternative », a-t-il insisté.

L’entretien revient également sur les accusations régulièrement formulées par le pouvoir algérien contre le MAK. Pour le président du Bureau exécutif, leur objectif dépasse l’opinion publique algérienne et vise surtout les interlocuteurs internationaux : « À force de répéter les mêmes accusations, il espère installer le doute auprès des États et des organisations internationales », avant d’ajouter : « Pour l’instant, ils n’ont convaincu personne et cette stratégie tend plutôt à se retourner contre eux. »

Sur le terrain diplomatique, Mulud At Azdin défend une approche fondée sur la compréhension des intérêts des interlocuteurs de la Kabylie et sur la recherche de convergences : « Nous ne devons pas seulement expliquer au monde ce que la Kabylie attend de lui, mais aussi démontrer ce que la Kabylie peut lui apporter », a-t-il notamment soutenu.

Enfin, le président du Bureau exécutif adresse un message particulier à la jeunesse kabyle, qu’il appelle à devenir « le cœur battant de la République fédérale de Kabylie ». Face à la répression, à l’éloignement d’une partie importante de la jeunesse kabyle et aux crises qui secouent le monde, il présente la République fédérale comme « un repère, un lien et un réconfort », avant de lancer : « Par votre adhésion et votre engagement, elle deviendra demain un refuge pour notre peuple. » Et de conclure : « Portons-la aujourd’hui pour qu’elle puisse nous porter demain. »

L’entretien aborde également les origines de l’indépendantisme kabyle, l’évolution du MAK depuis 2001, les rapports avec les idées autonomiste et fédéraliste, la répression et l’article 87 bis, le projet de société de la Kabylie indépendante, la place de la laïcité ainsi que les relations avec les autres peuples amazighs.

L’intégralité de l’entretien est à retrouver dans l’édition du 25 septembre 2026 du quotidien haïtien Le National, accessible sur inscription gratuite, ou dans le PDF ci-dessous.

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