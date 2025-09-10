Convocation d’un congrès extraordinaire du MAK pour le 19 octobre 2025

MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE

MAK DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE DE LA KABYLIE

CONVOCATION D’UN CONGRÈS EXTRAORDINAIRE DU MAK

19/10/2025

Dans le sillage de la Proclamation de la Renaissance de l’Etat Kabyle, faite le 20 avril 2024, devant le siège des Nations Unies à New York, le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie, MAK, a pour objectif et sous certaines conditions, de procéder à l’acte le plus important pour l’avenir du peuple kabyle : la DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE DE LA KABYLIE.

Initialement prévue pour le 20 avril 2025, nous avons reporté l’échéance de cette Déclaration pour la fin de l’année 2025 afin de donner aux autorités algériennes le temps de traiter en toute bonne foi la question kabyle, en prenant des mesures d’apaisement à travers l’arrêt de la répression contre les militants politiques kabyles, la libération des prisonniers d’opinion et l’abrogation des lois scélérates par lesquelles elles assimilent à du terrorisme toute revendication pacifique du droit à l’autodétermination du peuple kabyle.

Pour mieux les aiguiller sur la voie d’une solution autre que le déni, la répression et la corruption, j’ai écrit, début août 2025, une lettre au président algérien pour lui demander solennellement l’organisation d’un référendum d’autodétermination en Kabylie. Nous avons l’accusé de réception de notre envoi signé par l’ambassade d’Algérie et Paris.

Devant l’absence de partenaires algériens crédibles, de mesures attendues du côté algérien pour solutionner un problème kabyle qui n’a que trop duré, nous nous sentons en devoir de prendre nos responsabilités en tant que représentant légitime du peuple kabyle, et d’assumer un acte qui honore celui-ci : Recourir enfin la Déclaration Unilatérale d’Indépendance de la Kabylie.

Toutefois, si noble et si honorable que soit cette Déclaration, elle est si importante et si lourde qu’elle doit au moins passer par un Congrès extraordinaire du MAK afin d’en examiner la validité et l’adopter ou la rejeter. Bien sûr, l’idéal aurait été une consultation populaire à grande échelle, mais les conditions martiales imposées aux Kabyles nous en empêchent.

C’est en prenant à témoin l’opinion nord-africaine et internationale que nous avançons pas à pas vers la naissance d’un nouveau pays sur la scène internationale : La République Fédérale de Kabylie.

En concertation avec le Premier Ministre, Monsieur Hanafi Ferhouh, le Président du Bureau Exécutif Général du Mouvement pour l’Autodétermination, Monsieur Réza At SEid, a été chargé, dès début juillet 2025, de l’organisation de ce Congrès. Une Commission Mixte a été désignée à cet effet.

C’est depuis le début de l’année 2025 que le travail de réflexion sur la Déclaration Unilatérale d’Indépendance de la Kabylie a été engagé par une équipe dirigée par le Premier Ministre. Le dossier qu’il m’a remis sera livré à chaque coordination afin d’en débattre et de désigner les congressistes qui voteront en fonction du choix collectif de chaque structure.

La question qui sera posée au final, sera : Etes-vous pour la Déclaration Unilatérale d’Indépendance ?

Deux réponses sont possibles : 1) OUI, 2) NON. Les abstentions seront comptabilisées comme des bulletins nuls.

Si le OUI l’emporte, conformément aux règles de l’Etat de droit que nous nous attelons à mettre sur pied, un projet de loi sera présenté à l’IMNI, le parlement kabyle, pour examen, amendement et adoption ou rejet.

Une information sera préalablement assurée en direction des chancelleries et des organisations internationales dont l’ONU, l’Union Africaine, l’Union Européenne, la Ligue Arabe, l’ASEAN…

Ce n’est qu’après ce processus que la Déclaration Unilatérale d’Indépendance de la Kabylie sera faite publiquement.

Exil, le 01/09/2025

Ferhat MEHENNI

Président du MAK et de l’Anavad

SIWEL 100758 SEP 25