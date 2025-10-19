Le Congrès extraordinaire du MAK adopte à l’unanimité la Déclaration d’Indépendance de la Kabylie

Le Congrès extraordinaire du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK), réuni ce 19 octobre 2025 à Paris, a adopté à l’unanimité la résolution présentée par le Gouvernement kabyle en exil (Anavad) portant Déclaration d’Indépendance de la Kabylie.

L’unanimité de ce vote historique des délégués des coordinations tant en présentiel qu’en distanciel des quatre coins du monde, reflète la convergence des aspirations de toutes les structures du mouvement vers un même objectif : la pleine souveraineté de la Kabylie.

Le MAK salue l’engagement exemplaire de ses militantes et militants, des coordinations, des responsables et de toutes celles et ceux qui ont œuvré à la réussite de ce Congrès décisif.

Fidèle à sa mission, le MAK poursuit son action dans la discipline, la transparence et la détermination, jusqu’à la concrétisation totale de l’indépendance de la Kabylie, dans le respect du droit international et des principes démocratiques universels.

Pour la Commission de préparation du Congrès extraordinaire du MAK,

Le Président, Reza At Sεid

SIWEL 192115 OCT 25