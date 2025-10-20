Ferhat Mehenni : « J’ai l’insigne honneur d’accomplir la mission la plus noble de la vie d’une nation… »

PARIS (SIWEL) — Ferhat Mehenni, président du Gouvernement kabyle en exil (Anavad) et fondateur du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), a annoncé ce lundi 20 octobre 2025 que la Déclaration d’indépendance de la Kabylie, prévue pour le 14 décembre 2025, a été votée à l’unanimité par le congrès extraordinaire du MAK, réuni la veille, le 19 octobre 2025.

Dans un message solennel diffusé sur les réseaux sociaux, Ferhat Mehenni a déclaré : « J’ai l’insigne honneur d’accomplir la mission la plus noble de la vie d’une nation : celle de proclamer son indépendance — en l’occurrence, ici, celle de la Kabylie. »

Le leader kabyle a expliqué que ce vote unanime consacre la décision du peuple kabyle de faire avancer son combat pour sa souveraineté : « Devant l’obstination de la dictature militaire algérienne (…), nous avons obtenu, par ce vote, la légitimité de dépasser le statu quo par la Déclaration d’indépendance de la Kabylie », a-t-il écrit.

Ferhat Mehenni a par ailleurs dénoncé les « gesticulations d’Alger » cherchant à montrer des Kabyles attachés à une Algérie « une et indivisible », qu’il juge « ridicules » face à « la marche irrépressible du peuple kabyle vers sa liberté ».

Le Président de l’Anavad a conclu en réaffirmant la détermination du peuple kabyle à recouvrer sa liberté : « Aucune répression n’est de nature à éteindre la flamme de l’indépendance de la Kabylie (…). Crier aujourd’hui à la face du monde Vive la Kabylie libre et indépendante n’a jamais eu autant de sens. »