DIPLOMATIE : FERHAT MEHENNI RENCONTRE LOUIS ALIOT À PERPIGNAN

PERPIGNAN, FRANCE (SIWEL) — Le président du Gouvernement kabyle en exil, Ferhat Mehenni, accompagné de son chef de cabinet Mourad Amellal, a rencontré ce mardi 8 septembre 2026 dans l’après-midi le maire de Perpignan, Louis Aliot, à l’Hôtel de Ville. Cette rencontre, quelques heures après celle tenue avec le maire de Béziers Robert Ménard, s’inscrit dans une rentrée politique et diplomatique soutenue pour la Kabylie.

Les échanges ont porté sur la situation politique et les droits de l’Homme en Kabylie, ainsi que sur les incendies qui ont durement frappé le territoire kabyle cet été.

La place de l’importante diaspora kabyle établie en France a également été abordée. Les discussions ont notamment porté sur le rôle que celle-ci, largement intégrée à la société française, pourrait jouer face à ce que les interlocuteurs considèrent comme des tentatives d’influence et d’ingérence du régime algérien dans les affaires intérieures françaises, notamment dans la perspective de la prochaine élection présidentielle.

Louis Aliot, maire de Perpignan et premier vice-président du RN

Avocat de formation, Louis Aliot est maire de Perpignan depuis 2020 et premier vice-président du Rassemblement national.

Réélu dès le premier tour en mars 2026, il a obtenu un second mandat à la tête de Perpignan. Sa majorité municipale traduit une stratégie d’élargissement au-delà du seul RN, en réunissant différentes sensibilités de droite.

Depuis avril 2026, Louis Aliot préside également Perpignan Méditerranée Métropole, qui regroupe 37 communes et près de 260 000 habitants.

La question algérienne revêt par ailleurs chez lui une dimension familiale : sa mère, née à Alger, fait partie des rapatriés arrivés en France en 1962.

Une rentrée politique et diplomatique soutenue

La rencontre de Perpignan intervient quelques heures après celle tenue à Béziers entre Ferhat Mehenni et Robert Ménard. Ces rendez-vous s’inscrivent dans une rentrée politique et diplomatique soutenue du président du Gouvernement kabyle en exil.

Cette séquence avait débuté dès le 3 septembre à Paris, avec une entrevue à la Nonciature apostolique du Saint-Siège, au cours de laquelle la délégation kabyle avait notamment abordé la situation des chrétiens en Kabylie, la protection des lieux de culte et la poursuite du dialogue avec le Vatican.

Cinq jours plus tard, les rencontres successives avec les maires de Béziers et de Perpignan prolongent cette dynamique. Ferhat Mehenni multiplie les échanges directs avec des interlocuteurs institutionnels et des personnalités politiques françaises, au-delà des appartenances partisanes, afin de porter directement la voix de la Kabylie.

La diplomatie kabyle se dit également ouverte aux invitations d’autres maires, élus et responsables français souhaitant rencontrer le président du Gouvernement kabyle en exil et échanger avec lui sur la situation de la Kabylie, ses aspirations et les relations qu’elle entend développer avec la France.

De Paris à Béziers puis Perpignan, cette rentrée de septembre marque ainsi une nouvelle phase dans l’élargissement des interlocuteurs de la diplomatie kabyle en France.

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