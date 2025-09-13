La Kabylie, invitée d’honneur du Festival du Livre en Bretagne – 25-26 octobre 2025

CARHAIX, BRETAGNE (SIWEL) – Le Festival du livre de Carhaix est devenu au fil des années l’un des grands rendez-vous littéraires de Bretagne. Pendant deux jours, il rassemble près d’une centaine de maisons d’édition, en langue française comme en breton, et près de 300 auteurs, des figures les plus reconnues aux plumes émergentes. Pour beaucoup d’éditeurs, cette date marque la sortie de leurs nouveautés, faisant de Carhaix un véritable carrefour de la rentrée littéraire.

Après avoir mis à l’honneur l’Écosse, la Catalogne ou encore la Corse, le 36ème festival célèbre cette année la Kabylie : sa littérature, sa culture, sa créativité. L’événement sera placé sous la présidence de Ferhat Mehenni, homme politique, écrivain et auteur-compositeur kabyle.

Au programme : tables rondes, débats, projections, expositions et de riches échanges avec les éditeurs et les auteurs. des moments conviviaux et de belles découvertes littéraires rythmeront également ce week-end.

Deux jours intenses où la Bretagne rencontre la Kabylie, dans un dialogue d’histoires, de langues et de cultures.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour partager ce grand moment de littérature et de convivialité !

