Le militant pacifiste kabyle Madjid Aggad condamné à cinq ans de prison par le colonialisme algérien

Tuviret, Kabylie (Siwel) – Le militant kabyle pacifiste Madjid Aggad a été condamné à cinq ans de prison ferme par le tribunal colonial algérien de Tuviret. Déjà victime d’une première arrestation en 2022, suivie d’une détention arbitraire de deux ans, il avait de nouveau été incarcéré en juillet 2024, à peine quelques mois après sa libération.
Reconnu pour son engagement non-violent et son militantisme en faveur de la Kabylie, Madjid Aggad n’a jamais commis aucun délit. Son seul “crime” : avoir exprimé publiquement son soutien aux détenus politiques kabyles encore emprisonnés et avoir affirmé haut et fort son identité kabyle.
Cette lourde condamnation illustre une fois de plus la répression systématique orchestrée par le régime colonial algérien contre les voix dissidentes en Kabylie. Le pouvoir cherche, par la peur, la prison et la terreur judiciaire, à museler les militants kabyles et à faire taire toute revendication identitaire et politique.
Actuellement détenu dans la prison coloniale de Tuviret, Madjid Aggad devient un symbole de cette politique d’intimidation brutale. Mais son engagement pacifiste et son attachement indéfectible à la Kabylie ne font que renforcer la détermination de tout un peuple à poursuivre son combat.
Nous exigeons la libération immédiate et inconditionnelle de Madjid Aggad et de l’ensemble des prisonniers politiques kabyles. Nous dénonçons avec force les pratiques liberticides et coloniales du régime algérien. La Kabylie ne cédera pas à la terreur : elle poursuivra son chemin vers la liberté et l’autodétermination.
Vive la Kabylie libre et indépendante.
mb
SIWEL 292214 AOU 25
KAB68755 1 G 269 20250829 21:45 UTC+1 FRA/SIWEL-RC1719