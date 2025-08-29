Le militant pacifiste kabyle Madjid Aggad condamné à cinq ans de prison par le colonialisme algérien

Brisez la censure : Partagez cette information

En Algérie, tous les sites d’information kabyles, y compris Siwel, sont actuellement bloqués

Pour contourner cette censure, nous invitons tous ceux qui lisent cette note à partager l’information avec les Kabyles vivant en Kabylie ou en Algérie. Encouragez-les à installer un VPN ou à utiliser un navigateur sécurisé comme TOR. Ces outils, faciles à installer en quelques minutes, leur permettront de retrouver l’accès à des dizaines de sites bloqués et de rester informés.

Votre contribution à diffuser cette information peut faire toute la différence. Merci pour votre soutien !