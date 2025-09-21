Message de remerciements du président Ferhat Mehenni distingué par le Press Club International Millenium 2025

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⴷⵉ ⵠⴰOOⴰ

ANAVAD AQVAYLI DI VAṚṚA

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

PRÉSIDENCE

Lettre de remerciements à Madame VADDANA KEO

Présidente de JOM UNITY et KOKEO

Pour la Médaille du PRESS CLUB INTERNATIONAL MILLENIUM 2025

Chère Madame la Présidente,

Vous avez eu la courtoisie et l’amabilité de m’inviter au Congrès pour la Paix et l’Economie Globale Circulaire et Omnilatérale que vous avez organisé à Bruxelles du 19 au 21 septembre 2025. Je vous en remercie chaleureusement.

Mon attachement personnel au combat pacifique du peuple kabyle en faveur de son droit à l’autodétermination rencontrait naturellement votre idéal de paix et de fin de la misère dans le monde. C’est de bonne grâce que j’ai accepté d’y participer. Cela m’a permis d’assister à des interventions d’un haut niveau d’expertise par de brillants spécialistes dans des domaines en relation avec vos nobles idéaux.

Je tiens à vous en féliciter et à vous remercier de m’avoir donné la parole pour mettre en lumière la détresse de mon peuple, celle de ses prisonniers d’opinion et ses immenses espoirs de liberté.

Mais ce qui m’a le plus ému est cette Médaille du Press Club International Millenium 2025 qui, en soi, est une merveilleuse surprise. J’en suis tout heureux.

Cette distinction honore toute la Kabylie au nom de laquelle je vous exprime reconnaissance et respect.

Je saisis cette occasion pour remercier tous les organisateurs de la manifestation dont Guillaume RAT et Gilles GRIMM.

J’adresse également mes félicitations à mes co récipiendaires de la prestigieuse médaille, Monsieur Kenneth JOHNSON et Pascal BERKLAZ.

En souhaitant plein succès à vos travaux, recevez chère Madame Vaddana Keo, mes salutations les plus distinguées.

Ferhat MEHENNI

Président du Gouvernement Kabyle en exil