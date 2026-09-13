PARLEMENT KABYLE : OUVERTURE DES CANDIDATURES POUR LA LÉGISLATURE 2026-2031

KABYLIE & DIASPORA (SIWEL) — L’Imni Aqvayli — Parlement kabyle lance officiellement son appel à candidatures pour la législature 2026-2031. Les Kabyles souhaitant mettre leurs compétences et leur engagement au service de la représentation nationale et de la construction institutionnelle de la Kabylie peuvent désormais manifester leur intérêt sur la plateforme officielle du Parlement kabyle. Les manifestations d’intérêt sont ouvertes jusqu’au 30 septembre 2026 inclus.

Avec l’ouverture de cette nouvelle législature, l’Imni Aqvayli appelle les Kabyles, en Kabylie comme dans la diaspora, à prendre une part active à l’édification des institutions politiques appelées à préparer l’avenir souverain du pays.

L’appel inscrit cette démarche dans une tradition politique profondément enracinée en Kabylie : celle de la Tajmaɛt, assemblée dans laquelle les affaires de la communauté étaient débattues collectivement et où la parole participait directement à la décision. Cette tradition d’organisation politique et de démocratie directe, souvent rapprochée par son fonctionnement de certaines pratiques de la démocratie helvétique, avait notamment retenu l’attention d’Ernest Renan (1823-1892), qui écrivait à propos de la Kabylie :

« L’organisation politique kabyle représente l’idéal de la démocratie telle que l’ont rêvé nos utopistes. »

Plus d’un siècle après cette observation, l’Imni Aqvayli entend inscrire l’institution parlementaire kabyle contemporaine dans la continuité de cette culture ancienne de la délibération, de la représentation et de la responsabilité collective.

Un Parlement au service de la souveraineté kabyle

Installé en 2020 par le pouvoir exécutif de la Kabylie libre, l’Anavad — Gouvernement kabyle en exil —, l’Imni Aqvayli, en tant qu’émanation du pouvoir législatif, se veut une institution parlementaire ouverte aux différentes sensibilités indépendantistes kabyles, rassemblées autour de l’objectif commun de souveraineté.

Ses missions comprennent notamment la défense du droit du peuple kabyle à l’autodétermination, l’élaboration et l’examen des lois, le développement d’une diplomatie parlementaire auprès des assemblées législatives étrangères, la structuration de commissions thématiques permanentes ainsi que la constitution de commissions d’enquête lorsque les circonstances l’exigent.

La législature 2026-2031 doit ainsi contribuer à renforcer la représentation politique kabyle et à poursuivre la construction des institutions nécessaires à l’exercice de la souveraineté.

Les futurs parlementaires auront vocation à participer aux travaux législatifs, aux commissions et à la représentation politique de la Kabylie, tout en portant au sein de l’institution la voix de leurs territoires, de leurs ɛarc et de leurs confédérations.

Comme le souligne l’appel officiel, rejoindre l’Imni Aqvayli signifie accepter « l’honneur et le devoir de légiférer et de parler » au nom de la communauté représentée et participer à la continuité de l’autorité politique kabyle.

Une manifestation d’intérêt confidentielle

La première étape s’effectue exclusivement au moyen du formulaire de manifestation d’intérêt accessible depuis le site officiel de l’Imni Aqvayli.

Il permet aux personnes intéressées de présenter leur identité, leur ancrage territorial kabyle, leurs coordonnées ainsi que les motivations qui les conduisent à souhaiter rejoindre le Parlement kabyle.

Aucun document, justificatif ni pièce d’identité n’est demandé à cette étape.

Les informations transmises sont traitées confidentiellement par la Commission des candidatures. La transmission d’une manifestation d’intérêt ne constitue ni une acceptation ni une validation de candidature.

Après examen, la Commission prendra directement contact avec les personnes dont la démarche est appelée à se poursuivre afin de leur communiquer les modalités de la suite de la procédure.

Un appel aux compétences de la Kabylie et de sa diaspora

Au-delà du renouvellement d’une assemblée, l’appel pour la législature 2026-2031 entend mobiliser les compétences dont dispose la Kabylie dans tous les domaines : droit, économie, diplomatie, sciences, enseignement, culture, environnement, technologies, administration ou encore relations internationales.

Il s’adresse aussi bien aux personnes établies sur le territoire kabyle qu’aux membres de la diaspora désireux de mettre leur expérience et leurs compétences au service des institutions kabyles.

L’enjeu affiché est celui d’une institution capable non seulement de représenter politiquement le peuple kabyle, mais également de préparer concrètement l’exercice de ses futures responsabilités d’État.

L’appel se conclut par une invitation explicite à participer à cette construction collective : l’institution « réclame vos compétences, votre courage et votre foi inébranlable en notre destin commun » et appelle à bâtir « la Kabylie de demain ».

Les manifestations d’intérêt sont ouvertes jusqu’au 30 septembre 2026 inclus.

Les candidats sont invités à postuler via le site officiel de l’Imni Aqvayli — Parlement kabyle : https://imni-aqvayli.org

SIWEL 132355 SEP 26