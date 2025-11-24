Premier entretien radio de Boualem Sansal : il parle du MAK et de la « criminalisation de ce mouvement pacifique » par l’Algérie

Lors de son premier entretien radiophonique depuis sa libération, diffusé le 24 novembre sur France Inter, l’écrivain Boualem Sansal est revenu en détail sur ses conditions de détention et a évoqué la situation des militants du MAK, emprisonnés par centaines. Près de la 43ᵉ minute de l’émission, l’auteur a affirmé que le MAK « a toujours été réprimé », évoquant une longue liste de victimes : « condamnés, arrêtés, torturés, exilés ». Une situation qu’il dit avoir vécue avec « de l’amertume et de la tristesse ».

Sansal a rappelé que le mouvement, initialement engagé pour l’autonomie, a évolué vers l’autodétermination car « ils (les militants) ont toujours été réprimés et « a créé un Gouvernement en exil avec des ministres ». Et d’expliquer que la réponse des autorités algériennes a été de « criminaliser ce mouvement pacifique et de le déclarer comme terroriste ».

Malgré la portée politique et humaine du sujet, le journaliste Benjamin Duhamel n’a pas approfondi cette question sensible, préférant clore rapidement l’échange pour aborder les retrouvailles de l’écrivain avec son épouse.

Cet entretien intervient dans un contexte tendu où le pouvoir algérien n’a toujours pas libéré les prisonniers du MAK, alors que la déclaration d’indépendance de la Kabylie est toujours prévue au 14 décembre prochain.