Rassemblement à Montréal le 28 septembre 2025 : Communiqué du MAK-Canada

COMMUNIQUÉ DE LA COORDINATION RÉGIONALE MAK-CANADA
La Coordination régionale du MAK-Canada invite tous les Kabyles et les amis de la Kabylie à se joindre à un rassemblement le dimanche 28 septembre 2025, de 13 à 16h, au Square Victoria, Rue du Square-Victoria, Montréal, Qc, H2C1E8 (métro : Square Victoria – OACI).
Ce rassemblement vise à :
• Revendiquer le droit à l’autodétermination de la Kabylie
• Exiger la libération des détenus kabyles
• Demander l’abrogation de l’article 87 bis, utilisé pour réprimer les droits et libertés des Kabyles
La présence de toutes et tous est essentielle pour soutenir notre peuple et ses aspirations à la liberté.
SIWEL 132112 SEP 25
KAB68830 1 G 103 20250913 21:12 UTC+1 FRA/SIWEL-RC2631