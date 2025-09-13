, ,

Rassemblement à Montréal le 28 septembre 2025 : Communiqué du MAK-Canada

Publié le :

COMMUNIQUÉ DE LA COORDINATION RÉGIONALE MAK-CANADA
La Coordination régionale du MAK-Canada invite tous les Kabyles et les amis de la Kabylie à se joindre à un rassemblement le dimanche 28 septembre 2025, de 13 à 16h, au Square Victoria, Rue du Square-Victoria, Montréal, Qc, H2C1E8 (métro : Square Victoria – OACI).
Ce rassemblement vise à :
• Revendiquer le droit à l’autodétermination de la Kabylie
• Exiger la libération des détenus kabyles
• Demander l’abrogation de l’article 87 bis, utilisé pour réprimer les droits et libertés des Kabyles
La présence de toutes et tous est essentielle pour soutenir notre peuple et ses aspirations à la liberté.

SIWEL 132112 SEP 25
KAB68830 1 G 103 20250913 21:12 UTC+1 FRA/SIWEL-RC2631

Brisez la censure : Partagez cette information

En Algérie, tous les sites d’information kabyles, y compris Siwel, sont actuellement bloqués

Pour contourner cette censure, nous invitons tous ceux qui lisent cette note à partager l’information avec les Kabyles vivant en Kabylie ou en Algérie. Encouragez-les à installer un VPN ou à utiliser un navigateur sécurisé comme TOR. Ces outils, faciles à installer en quelques minutes, leur permettront de retrouver l’accès à des dizaines de sites bloqués et de rester informés.

Votre contribution à diffuser cette information peut faire toute la différence. Merci pour votre soutien !

À lire aussi

À regarder aussi