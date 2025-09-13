Rassemblement à Montréal le 28 septembre 2025 : Communiqué du MAK-Canada

COMMUNIQUÉ DE LA COORDINATION RÉGIONALE MAK-CANADA

La Coordination régionale du MAK-Canada invite tous les Kabyles et les amis de la Kabylie à se joindre à un rassemblement le dimanche 28 septembre 2025, de 13 à 16h, au Square Victoria, Rue du Square-Victoria, Montréal, Qc, H2C1E8 (métro : Square Victoria – OACI).

Ce rassemblement vise à :

• Revendiquer le droit à l’autodétermination de la Kabylie

• Exiger la libération des détenus kabyles

• Demander l’abrogation de l’article 87 bis, utilisé pour réprimer les droits et libertés des Kabyles

La présence de toutes et tous est essentielle pour soutenir notre peuple et ses aspirations à la liberté.