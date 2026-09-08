RENCONTRE ENTRE FERHAT MEHENNI ET ROBERT MÉNARD : LA DIPLOMATIE KABYLE ÉLARGIT SES INTERLOCUTEURS

BÉZIERS, FRANCE (SIWEL) — Le président du Gouvernement kabyle en exil, Ferhat Mehenni, accompagné de son chef de cabinet, Mourad Amellal, a rencontré ce mardi 8 septembre 2026 le maire de Béziers, Robert Ménard, à l’Hôtel de Ville. Les échanges ont porté sur la situation des droits de l’Homme en Kabylie, la mémoire des Pieds-Noirs et le sort du journaliste français Christophe Gleizes, toujours détenu en Algérie.

Ferhat Mehenni a exposé à son interlocuteur la situation des libertés fondamentales en Kabylie et la répression exercée par le régime algérien à l’encontre des militants et citoyens kabyles.

Les deux hommes ont également abordé la question des Pieds-Noirs, un sujet particulièrement familier à Robert Ménard, lui-même né à Oran en 1953 et arrivé en France avec sa famille en 1962.

1985 : deux engagements pour les libertés

La rencontre met également en lumière une convergence singulière dans les parcours des deux hommes. En 1985, Robert Ménard cofondait Reporters sans frontières (RSF), tandis que Ferhat Mehenni était membre fondateur de la Ligue algérienne des droits de l’Homme, présidée par Ali Yahia Abdennour.

Quarante et un ans plus tard, ce double engagement en faveur des libertés a trouvé un écho dans leurs échanges autour du cas de Christophe Gleizes, journaliste français détenu en Algérie et condamné à sept ans de prison, peine confirmée en appel en décembre 2025. Ferhat Mehenni a attiré l’attention de l’ancien dirigeant de RSF sur sa situation et, plus largement, sur les atteintes à la liberté de la presse en Algérie.

Robert Ménard, maire de Béziers depuis 2014

Journaliste de formation et cofondateur de Reporters sans frontières, Robert Ménard dirige Béziers depuis 2014. Réélu dès le premier tour en 2020, il a obtenu en mars 2026 un troisième mandat consécutif, également dès le premier tour, avec 65,60 % des suffrages exprimés.

La diplomatie de la Kabylie libre élargit ses interlocuteurs

Cette rencontre à Béziers s’inscrit dans le travail diplomatique mené par les institutions kabyles auprès de responsables politiques et d’élus en France et à l’international.

En multipliant ces échanges directs, la Kabylie porte elle-même sa voix auprès de ses interlocuteurs étrangers, notamment sur les droits de l’Homme, les prisonniers politiques et les libertés fondamentales.

La rencontre entre Ferhat Mehenni et Robert Ménard marque ainsi une nouvelle étape dans l’élargissement des interlocuteurs de la diplomatie kabyle sur la scène internationale.

wbw

SIWEL 081635 SEP 26