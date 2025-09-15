, ,

Tamurt taqvaylit d ttinevgit n yiseɣ n Tfaska n udlis g Tebṛiṭant

CARHAIX, TABṚIṬANT (SIWEL) – Tafaska n udlis n « Carhaix » yeqqel, s umseḍfeṛ n yiseggasen, d asiḥeṛ ameqṛn gar yisihaṛen iseklanen n Tebṛiṭant. G sin n wussanen, ad d-ijmeɛ azal n miyya n yixxamen n uẓrag, s tutlayt tafransist neɣ s tebṛuṭunt, u azal n 300 n yimeskaren, d wudmawen ifazen armi n yimura i d-yewwin avrid. Ɣuṛ waṭas n yimeẓragen, azemz-agi d ttuqda n wufuɣ n imaynuten-nsen, d ayen yettarran « Carhaix » d tagsara n tidett n unekcum aseklan.
Mi akken kan terra iseɣ i Likuṣ, Kaṭalunya neɣ diɣen Kuṛsika, tafaska-a ad tesfuggel s Tmurt taqvaylit: tasekla-s, idles-is, tisseɣnewt-is. Tadyant-a ad tili ddaw n tselwit n Feṛḥat At Sɛid, argaz asertan, amaru d ameskar-imsisger aqvayli.
G wahil: ṭṭavlat timidisin, iskasiyen, isukka, tiziknin d yimsenfalen imeṛkantiyen akked yimeẓragen d yimeskaren. Tigniyin n tukli g lfeṛḥ d tiwafiyin tiseklanin icevḥen diɣen ara d-yawin zzedwa g taggara n dduṛrt-agi.
Sin n wussan yessden ideg ad d-tili temlilit gar Tabṛiṭant d Tmurt n Yiqvayliyen, s umeslay ɣef imezruyen, tutlayin d yidelsan.

Nettṛaǧu ad tilim u ad tilimt g waṭas yidwen d yid-kent akken ad necrek tagnit tameqṛant n tsekla d tdukli g lfeṛḥ !

———-TAMURT TAQVAYLIT S YISEΓ———-
TAFASKA N YIDLES TIS 36 G TEBṚIṬANT – CARHAIX
SSEVT 25 & LḤEDD 26 TUVEṚ
10h00 – 19h00

