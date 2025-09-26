Paris (SIWEL) — Invité de Radio Courtoisie, Ferhat Mehenni, président du Gouvernement kabyle en exil (Anavad), a annoncé que la Kabylie se prépare à une déclaration unilatérale d’indépendance le 14 décembre 2025, si Alger refuse toujours d’ouvrir un dialogue politique.

Au micro de Pierre-Alexandre Bouclay, il a rappelé que la Kabylie est une nation ancienne, jamais intégrée de manière volontaire à l’Algérie, et que son identité continue d’être niée par l’Algérie post-française. Il a d’ailleurs rappelé que « même le mot kabyle est interdit dans les institutions », illustrant une politique d’effacement culturel et linguistique.

Ferhat Mehenni a dénoncé la répression en cours : arrestations massives, tortures, condamnations arbitraires et plus de 500 prisonniers politiques des dizaines de milliers d’interdits de quitter le territoire. Face à ce constat, il affirme que la voie pacifique reste la seule option : « La déclaration d’indépendance sera une décision politique et historique », a-t-il martelé dans cet entretien de 30min.

Il a aussi souligné que la Kabylie, bastion francophone et laïque en Afrique du nord, représente un atout stratégique pour la France, alors que le régime algérien fonde sa légitimité sur l’antifrançais. Enfin, il a rendu hommage aux Pères blancs pour leur rôle dans la préservation de la langue et de la culture kabyles.