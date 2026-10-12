Bureau exécutif du MAK — Communiqué de condoléances

ⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵝⵎⵓⵔⵝ ⵏ ⵢⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ

AFRANIMAN I TMURT N IQVAYLIYEN

MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE

ASELKAM N MAK

BUREAU EXECUTIF DU MAK

ULΓU

COMMUNIQUÉ

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès du père de Mass Aksel Bellabaci, conseiller de la présidence, survenu dans la nuit dernière, à l’âge de 84 ans.

Au nom des coordinations du MAK et de l’ensemble de notre famille militante, j’adresse à Aksel Bellabaci, à sa famille et à ses proches nos condoléances les plus sincères et notre soutien fraternel dans cette douloureuse épreuve.

Contraint à l’exil, comme des milliers de militants et de cadres du MAK, notre frère Aksel ne pourra pas accompagner son père à sa dernière demeure. Les moyens numériques lui ont permis de rester en lien avec les siens, mais aucun écran ne saurait remplacer une étreinte ou un dernier adieu.

Cette absence imposée révèle la cruauté du pouvoir algérien. En contraignant les militants kabyles à vivre loin des leurs, sa politique de répression prolonge la souffrance jusque dans les instants les plus intimes de la vie familiale. Empêcher, par la persécution, un digne fils de la Kabylie de revenir enterrer son père est une violence inouïe.

L’inhumation aura lieu aujourd’hui à 16 heures, au village de Tala Athmane. J’appelle toutes celles et tous ceux qui le peuvent à y assister pour accompagner le défunt à sa dernière demeure et témoigner, par leur présence auprès de sa famille, de notre solidarité avec Aksel. Que son père repose en paix et que ses proches trouvent dans cette présence fraternelle la force et le réconfort nécessaires pour traverser cette douloureuse épreuve.

Mulud At Azdin,

Président du Bureau exécutif du MAK.